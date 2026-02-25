Kancelarija za IT i eUpravu i Pošte Srbije potpisali protokol: Poštanska pisma stižu u elektronsko sanduče

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović i v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković potpisali su danas Protokol o saradnji u vezi prijema i prenosa elektronskih poruka u Jedinstveno elektronsko sanduče (eSanduče) na Portalu eUprava.

Građani Srbije od sledećeg meseca mogu očekivati da poštanska pisma, računi i druga dokumenta stignu direktno u elektronsko sanduče portala eUprava, putem mobilne aplikacije Moje eSanduče.

„Danas pravimo jedan mali korak za Poštu Srbije i Kancelariju za IT i eUpravu, ali veliki korak za građane Srbije. Ideja je da spojimo Poštu Srbije, lidera u logistici i poštanskim uslugama, sa elektronskim servisima portala eUprava,“ rekao je Jovanović.

On je naglasio da je uz doprinos Ministarstva informisanja i telekomunikacija omogućena pravna osnova za isporuku pošte i poruka u elektronskom obliku, što predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji i transformaciji Srbije u društvo 21. veka.

Građani su pozvani da koriste portal eUprava i mobilne aplikacije Moje eSanduče i eUprava, kako bi imali brži i jednostavniji pristup poštanskim i administrativnim dokumentima.

Autor: D.S.