OD 1. JANUARA KREĆE e-BOLOVANJE: Građani više neće šetati od šaltera do šaltera i nositi svoje doznake

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović govorio je danas za Radio-televiziju Srbije o uspostavljanju sistema „eBolovanje – Poslodavac“.

- Zakon koji zovemo „e-Bolovanje - Poslodavac“ je zakon koji propisuje elektronsku razmenu podataka i svih činilaca kada je u pitanju bolovanje. Dakle između izabranog lekara, poslodavca i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Ovo će mnogo značiti građanima i poslodavcima, te građani neće više biti kuriri koji idu od šaltera do šaltera i nose svoje doznake. Već će se one u elektronskoj formi razmenjivati, a poslodavci će istog trenutka kada građani otvore bolovanje tu informaciju direktno dobijati iz zdravstvenog sistema na Portalu eUprave - rekao je Jovanović.

Govoreći o sigurnosti podataka, Jovanović je naglasio da građani ne treba da brinu o bezbednosti svojih podataka. Svi podaci domova zdravlja, primarne, sekundarne i tercijalne zaštite biće smešteni u Državnom data centru u Kragujevcu. Ovim Zakonom ne menja se ništa u vezi zdravstvenog sistema i sticanja prava kada je u pitanju bolovanje već samo razmena informacija između izabranog lekara i poslodavca. Pri čemu poslodavac neće videti dijagnozu građana, ukoliko se građanin izričito ne saglasi da ta informacija bude dostupna.

- Planovi do kraja godine vezani su za obuke koje su od velikog značaja, pre svega za poslodavce, kada je u pitanju eBolovanje. Organizovaćemo niz info-dana sa njima, imamo različite tutorijale i pripremamo edukacije upravo za poslodavce, jer će se njima najviše promeniti način rada pošto sistem prelazi u potpunosti na elektronsko poslovanje - rekao je Jovanović i pozvao sve poslodavce da se pridruže obukama i otvore svoje naloge na Portalu eUprava.

Autor: D.Bošković