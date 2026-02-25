TURISTI GLEDAJU I TRLJAJU OČI: Pojavile se crvene ovce na Kritu - Evo o čemu se radi (VIDEO)

Na mediteranskom ostrvu Kritu, stočari pribegavaju neobičnoj ali dugotrajnoj metodi zaštite svojih ovaca: farbaju ih crvenom bojom, kako bi potencijalnim kradljivcima otežali krađu i prodaju ukradenih životinja.

Prema izveštajima grčkih medija, snimljenim i dokumentovanim od lokalnih inicijativa poput grupe "Spasimo Mesaru“, pojedini vlasnici stada primenjuju ovu praksu farbanja kako bi jasno „obeležili“ svoje životinje u lokalnoj zajednici i van nje.

Metoda funkcioniše kao anti-krađa sistem: obojene ovce teško je ne samo sakriti, već i prodati jer su lako prepoznatljive.

Crvena boja na životinjama, koja deluje neuobičajeno krajem tradicionalnog stočarskog pejzaža, nije nov fenomen samo u poslednjih nekoliko meseci, kako grčki izvori navode, ovakva taktika se na ostrvu koristi decenijama kao proveren lokalni odgovor na problem krađa ovaca i kozjeg stada.

Zašto ovce boje crvenom bojom?

Glavni motiv stočara je praktičan i jednostavan, obojene životinje su daleko lakše identifikovati i pratiti, a označavanje stada ovako vizuelno obeshrabruje kriminalne pokušaje krađu.

Takođe, ukradene obojene ovce teško mogu da se „preprodaju“ na tržištu ili van njega bez otkrivanja vlasnika.



Poreklo i kontekst prakse

Iako se radi o neuobičajenoj slici u očima turista i posetilaca Krita, praktičari ove metode je opisuju kao stare tradicionalne prakse zaštite stada, koja se razvila kroz generacije stočara suočenih sa stvarnim pretnjama od krađa.

Nema dokaza da takvo obeležavanje šteti životinjama ili da utiče na njihovo zdravlje; prvenstveno je vizuelno i lako uočljivo sa velikih udaljenosti.

Lokalni stočari predlažu da vizuelno obeležavanje spada u praktične, pristupačne mere zaštite imovine u ruralnim područjima, gde tradicionalne sigurnosne mere često ne postoje ili su teško sprovodive. Iako ne postoji formalna statistika o broju ovaca obojenih u crveno ili efikasnosti ove prakse u sprečavanju svih oblika krađa, grčki izvori potvrđuju da se takve situacije i snimci povremeno pojave na društvenim mrežama i lokalnim grupama stanovnika Krita, kao ilustracija borbe protiv stočarskih krađa.

Autor: D.Bošković