ZABRINJAVAJUĆE BROJKE O BROJU BEBA: Ako se ovako nastavi...

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na području južne i istočne Srbije u januaru je rođeno 839 beba, a umrle su 2.263 osobe, tako da je u ovom delu zemlje samo po to osnovu broj stanovnika smanjen za 1.424, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Na području naše zemlje u januaru rođeno 4.848 beba, a umrla je 9.981 osoba, tako da je broj umrlih više nego duplo veći nego broj rođenih.

Broj umrlih lica u januaru ove godine veći je od broja umrlih u istom mesecu prošle godine u svim regionima.

Na području Srbije broj umrlih lica povećan je za 4,7 odsto, na području južne i istočne Srbije broj umrlih lica povećan je za četiri odsto, u regionu Beograda za 4,2 odsto, na području Vojvodine za 1,6 odsto, a na području Šumadije i zapadne Srbije za 9,1 odsto.

Broj novorođenčadi u našoj zemlji, u januaru ove godine odnosu na isti mesec prošle godine, smanjen je za 2,6 odsto, na području južne i istočne Srbije za 9,3 odsto, a na području Vojvodine za 6,8 odsto. Više beba rođeno je jedio na području Šumadije i Zapadne Srbije i to za 6,4 odsto.

Autor: S.M.