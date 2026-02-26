Kilometarske kolone, opšti PAKAO na granicama sa Srbijom: Kritične i OVE deonice auto-puta

Na više graničnih prelaza na izlazu iz Srbije jutros su zabeležena višesatna zadržavanja za teretna motorna vozila, dok na naplatnim stanicama na auto-putevima nema čekanja.

Prema podacima Uprave granične policije u 7.15 časova, najveće gužve evidentirane su na prelazima Šid, Kelebija i Batrovci, gde kamioni na izlazu čekaju i do nekoliko sati.

Na graničnom prelazu Kelebija zadržavanje za teretna vozila iznosi 300 minuta, dok je na prelazu Batrovci takođe 300 minuta. Najduže se čeka na prelazu Šid, gde je zadržavanje 360 minuta. Na prelazu Bezdan teretna vozila čekaju 180 minuta, na Sremskoj Rači 60 minuta, dok je na prelazu Preševo zadržavanje 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Kada je reč o radovima na putevima, na auto-putu E 70, na deonici između petlji Sremska Mitrovica i Kuzmin, u oba smera izvode se radovi na snimanju trase do 14. marta uz zauzeće zaustavne trake.

Na auto-putu E 75, između petlji Orlovača i Ostružnica, u smeru Niš – Beograd, danas od 9 do 14 časova izvode se radovi na redovnom održavanju uz zauzeće preticajne trake. Radovi su u toku i na moto-putu M 9 kod isključenja na petlji Divci, kao i na moto-putu M 3 između petlji Majur i Loznica, gde se postavlja vertikalna signalizacija za tranzit teretnog saobraćaja.

Na deonici Bor – Crni Vrh, zbog vangabaritnog transporta 26. i 27. februara od 8.30 do 16 časova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila uz pratnju saobraćajne policije. Vozačima teretnih vozila savetuje se da pre polaska na put provere stanje na graničnim prelazima i planiraju rutu u skladu sa aktuelnim zadržavanjima, jer se tokom dana očekuju dodatna opterećenja na izlazima iz zemlje.

