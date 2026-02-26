STRUČNJACI OTKRILI: Evo zašto nikako ne smete BOLESNI NA POSAO! Gazde, oprez – ovo vas košta VIŠE nego bolovanje!

Mislili ste da ste heroj ako sa temperaturom i bolovima sedite u kancelariji? Grdno se varate! Najnoviji podaci otkrivaju da "prezentizam" – dolazak na posao uprkos bolesti – pravi ogromne rupe u budžetima firmi i uništava srpsku ekonomiju!

U okviru nacionalnog projekta "Teži ravnoteži", predstavnicima HR zajednice u Srbiji predočena je surova istina: radnik koji "vuče" bolest na radnom mestu donosi mnogo veći gubitak nego onaj koji ostane kod kuće da se leči.

Prezentizam – "Tihi ubica" profita

Dok je apsentizam (odsustvo zbog bolesti) jasan trošak, prezentizam je mnogo opasnija pojava. Zaposleni koji rade pod bolovima, umorom ili hroničnim tegobama:

Gube produktivnost – rade "na pola snage".

Prave fatalne greške koje firmu mogu koštati milione.

Sporije izvršavaju zadatke, čime koče ceo tim.

Procene su zastrašujuće: troškovi zbog bolesnih ljudi na poslu na nivou države mogu dostići čak 2,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP)!

Gojaznost i stolica nam "jedu" zdravlje

Kao glavni krivci za loše stanje radne snage u Srbiji označene su nezarazne hronične bolesti, koje su direktna posledica modernog načina života. Sedentarni rad (predugo sedenje) i gojaznost vode ka:

- Dijabetesu

- Visokom krvnom pritisku

- Hroničnom umoru

Statistika pokazuje i jedan zanimljiv trend – žene češće odsustvuju sa posla, dok su izostanci drastično veći kod osoba sa prekomernom težinom.

Zdravlje radnika je strateško pitanje, a ne hir!

Dimitrije Ivanović iz Privredne komore Srbije poslao je jasnu poruku svim poslodavcima: Zdravlje zaposlenih više nije privatna stvar pojedinca! To je sada ključno pitanje za opstanak kompanija i nacionalnu ekonomiju.

"Ulaganje u zdravlje zaposlenih nije trošak, već najbolja moguća investicija u stabilnost i dugoročan uspeh firme", poručeno je na skupu.

Kompanije u Srbiji sve više uvode programe fizičke aktivnosti, edukacije o ishrani i podstiču radnike da vode računa o sebi, jer samo zdrav radnik je profitabilan radnik.

