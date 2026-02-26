AKTUELNO

Univerzitet u Beogradu objavio plan upisa! Evo koliko đaka upada na BUDŽET, a poznati su i ključni DATUMI!

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je kvote za narednu školsku godinu! Planiran je upis ukupno 27.882 studenta na svim nivoima studija, a najviše pažnje privlače mesta za novu generaciju akademaca koja tek treba da polaže prijemni u junu.

Na osnovne studije planiran je upis 15.225 brucoša, a borba za budžetsku karticu biće žešća nego ikada! Od ukupnog broja, njih 9.732 školovaće se o trošku države, dok će preostalih 5.493 mesta biti rezervisano za samofinansirajuće studente.

OVO SU KLJUČNI DATUMI: Upišite ih u kalendar!

Konkurs će biti raspisan najkasnije do 1. juna 2026. godine, a evo kako izgleda precizan plan koji je usvojio Senat:

OD 19. DO 23. JUNA: Prijava kandidata na fakultete i predaja dokumentacije.

OD 24. DO 30. JUNA: Polaganje prijemnih ispita na svim fakultetima UB.

NAJKASNIJE DO 10. JULA: Završetak prvog upisnog roka za one koji su "iznad crte".

AVGUST I SEPTEMBAR: Dodatni rokovi za preostala slobodna mesta na fakultetima.

Šta je sa školarinama i cenama studiranja?

Pitanje koje najviše "peče" roditelje – da li će cene studiranja skočiti? – još uvek nema definitivan odgovor. Na sednici Senata je rečeno da će podaci o eventualnom poskupljenju školarina stići za martovsku sednicu, kada će biti jasno koji su fakulteti zatražili veće cene za samofinansirajuće studente.

Vlada Srbije daje poslednju reč

Ove kvote, koje su dostavili sami fakulteti, sada idu na sto Ministarstvu prosvete. Konačnu reč daje Vlada Srbije, koja obično usvaja kvote krajem maja, neposredno pre zvaničnog raspisivanja konkursa.

Važna napomena: Uslovi upisa i kriterijumi rangiranja ne smeju se menjati nakon što konkurs bude objavljen 1. juna, što garantuje fer plej za sve kandidate koji se spremaju za prijemni!

Osim politike upisa, Senat je razmatrao i izveštaj o upisu za tekuću godinu, izmene statuta pojedinih fakulteta, kao i nove studijske programe koji će biti dostupni akademcima.

