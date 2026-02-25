AKTUELNO

Društvo

UNIVERZITET U BEOGRADU USVOJIO UPISNU POLITIKU: Evo koliko ima mesta na budžetu i kada je prijemni

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Univerzitet u Beogradu planirao je da u narednu školsku godinu upiše ukupno 27.882 studenata na 405 akreditovanih studijskih programa na svim nivoima studija.

Na osnovne studije moći će da se upiše 15.225 akademaca, od čega njih 9.732 na budžet i 5.493 biće na samofinasiranju.

Ove brojke izglasao je juče Senat Univerziteta u Beogradu koji je usvojio upisnu politiku za školsku 2026/27 godinu, nakon što su mu fakulteti dostavili predloge o broju studenata koje planiraju da upišu.

Nakon što Univerzitet dostavi Ministarstvu prosvete svoj predlog, konačnu odluku o budžetskim kvotama donosi Vlada Srbije i ta odluka obično "pada" krajem maja. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da Vlada prihvati predlog univerziteta, moguća su jedino minimalna odstupanja. A broj akademaca koji će školovanje plaćati iz svog džepa utvrđuje Senat univerziteta.

Čeka se odluka o školarinama

Prof. dr Dejan Filipović je napomenuo i da jedan broj fakulteta nije dostavio podatke o školarinama, ali se očekuje da ti podaci stignu do martovske sednice Senata. Ovo telo će samo konstatovati dostavljene podatke.

Prorektor za nastavu prof. dr Dejan Filipović istakao je i da se Univerzitet vraća na "stari kalendar", a to znači da će junski upisni rok početi podnošenjem dokumenata koje je predviđeno u peridou od 19. do 23. juna, a prijemni ispiti će, u zavisnosti od fakulteta do fakulteta, biti organizovani u između 24. i 30. juna. Prvi usisni rok treba da bude završen do 10. jula. Drugi upisni rok je 1. i 2. septembra kada se održavaju prijemni ispiti, dok je treći rok od 18. do 21. septembra. Kraj upsnih aktivnosti za narednu godinu planiran je za 22. septembar. Takođe, naredna školska godina počinje 1. oktobra, za razliku od tekuće koja je počela 1. novembra, jer je upisni kalnedar kasnio zbog blokade fakulteta koja je trajala godinu dana.

Prof. Filipović je naveo da će Konkurs za upis na fakultete biti raspisan najaksnije do 1. juna.

Autor: D.Bošković

#Beograd

#Budžet

#Univerzitet

#prijemni

#upisna politika

