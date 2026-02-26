Dejan Vuk Stanković o reformi obrazovanja: Hoćemo kod dece da razvijamo kritičko mišljenje i radoznalost

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković obišao je danas Osnovnu školu "Aleksa Dejović" u Sevojnu i istakao da će Ministarstvo prosvete nastaviti da ulaže u obrazovno-vaspitne ustanove.

Stanković je naveo da će iz budžeta Ministarstva prosvete ove godine u infrastrukturu na svim nivoima obrazovanja biti investirano više od milijardu dinara i da će se raditi prema prioritetima, kako bi se uradilo što je moguće više i kako bi se sredstva raspodelila tako da svi delovi Srbije dobiju mogućnost da imaju kvalitetnije obrazovne ustanove.

On je dodao da je Ministarstvo prosvete u prethodnom periodu finansiralo različite projekte u ovoj školi, koja je ove godine, između ostalog, konkurisala i za nabavku opreme za savremeniju nastavu, u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete za 2026. godinu.

- Nama predstoji kurikularna reforma, da napravimo drugačiju organizaciju i podstaknemo učenje ka ishodima znanja, da razvijemo određene kognitivne sposobnosti i da ne vezujemo proces učenja isključivo za sticanje informacija i reprodukciju onoga što je poznato, već da razvijamo kod dece kritičko mišljenje i radoznalost - kazao je ministar.

Dejan Vuk Stanković je najavio da će biti nastavljena ulaganja u računarsku opremu u školama, ističući da je 99,5 odsto škola u Srbiji povezano sa internetom, dok njih 40 odsto može da koristi brzinu protoka interneta potrebnu za veštačku inteligenciju.

- Namera nam je da se sa ulaganjem u digitalnu infrastrukturu taj procenat poveća, a radimo i na razvijanju digitalnih kompetencija nastavnika - istakao je ministar prosvete.

"Ova škola je primer pozitivne prakse"

Ukazujući na važnost kvalitetnog obrazovanja, ministar Stanković je naveo da je ova škola primer kako se kroz razvoj pozitivne prakse, nastavnih i vannastavnih aktivnosti razvijaju znanja i veštine koji su predviđeni standardima obrazovanja.

- Drago mi je što sam čuo i da učenici ove škole postižu odlične rezultate na svim nivoima takmičenja - rekao je Stanković i dodao da je Ministarstvo prosvete posvećeno unapređivanju rada u školama, kako bismo imali što kvalitetnije obrazovanje.

On je razgovarao i sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Užica o aktivnostima i planovima za predstojeći period.

Ministar se sastao i sa predsednicom Opštine Sevojno Mirjanom Đurić, kojoj je zahvalio na svim aktivnostima koje preduzimaju sa ciljem unapređivanja obrazovanja i vaspitanja.

Osnovnu školu "Aleksa Dejović" zajedno sa ministrom obišli su pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ivan Ćilerdžić i posebni savetnik ministra David Ivanović.

Ministar Stanković će tokom dana boraviti i u Bajinoj Bašti, gde će posetiti Osnovnu školu "Sveti Sava" i razgovarati sa rukovodstvom škole, kao i direktorima osnovnih i srednjih škola o aktuelnim pitanjima u školama, izazovima i predlozima za unapređenje nastave.

Autor: S.M.