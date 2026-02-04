AKTUELNO

DEJAN VUK STANKOVIĆ NA VAŽNIM SASTANCIMA U DUBAIJU Saradnja sa Azerbejdžanom u oblasti obrazovanja

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug /MINISTARSTVO PROSVETE ||

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je danas na marginama Svetskog samita vlada koji se održava u Dubaiju sa ministrom nauke i obrazovanja Republike Azerbejdžan Eminom Amrulejevim o saradnji dveju zemalja u oblasti obrazovanja i načinima da se ona unapredi.

Ministar Stanković je istakao da je opredeljenje Vlade Srbije da jača strateško partnerstvo sa Republikom Azerbejdžan. On je dodao da se prosvetna saradnja dve zemalja bazira na Sporazumu koji je omogućio uspostavljanje direktnih veza između visokobrazovnih ustanova dveju zemalja, sprovođenje zajedničkih istraživanja u oblastima od obostranog interesovanja, saradnju u organizovanju i realizaciji nastave srpskog i azerbejdžanskog jezika i godišnje stipendije za studiranje na univerzitetima dveju zemalja.

Stanković je rekao da postoji prostora za unapređenje saradnje i da bi ona svakako trebalo da se intenzivira u narednom periodu.

„Srbija i Azerbejdžan proširiće svoju saradnju u oblasti obrazovanja, sa akcentom na jačanje prosvetne saradnje u oblastima sporta i sportskog menadžmenta, elektro-tehničkih i mašinskih nauka, kao i saradnju u oblasti nastave matematike u srednjim školama“, rekao je ministar i dodao da azerbejdžanska strana vidi Srbiju kao pouzdanog partnera u razvoju obrazovanja dve države.

Na marginama Svetskog samita vlada ministar prosvete Dejan Vuk Stanković sastao se i sa ministrom spoljnih poslova Republike Vanuatu Markom Atijem sa kojim je razgovarao o programu Ministarstva prosvete „Svet u Srbiji“ putem kog se stipendiraju studenti iz država članica nekadašnjeg Pokreta nesvrstanih. Stanković je rekao da su se na konkursu za ovu godinu prijavila tri studenta iz ove zemlje i poručio da će im Srbija biti dobar domaćin.

Foto: Tanjug /MINISTARSTVO PROSVETE

Ministar spoljnih poslova Republike Vanuatu Mark Ati obavestio je ministra Stankovića da će se ova država predstaviti na izložbi EXPO i izrazio zahvalnost na prilici da studenti ove zemlje studiraju u Srbiji.

Autor: Jovana Nerić

