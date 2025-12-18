Stanković: Učenici migranti, tražioci azila i izbeglice uključeni u sistem obrazovanja

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je danas, povodom Međunarodnog dana migranata, izjavio da Srbija u sistem obrazovanja kontinuirano i uspešno uključuje učenike migranate, tražioce azila i izbeglice što, kako je naglasio, predstavlja primer dobre prakse u evropskom obrazovnom prostoru.

Stanković je istakao da je cilj Ministarstva prosvete unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja za decu i učenike iz te osetljive društvene grupe, saopšteno je iz Ministarstva prosvete.

Prema njegovim rečima, dobroj organizaciji značajno je doprinelo Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, a koje je Ministarstvo donelo 2017. godine i primenjuje se u svim školama koje pohađaju učenici migranti.

"Do sada je kroz sistem obrazovanja sukcesivno prošlo preko 5500 učenika migranata i tražilaca azila. Kao i prethodnih i u tekućoj školskoj godini podrška školama koje obrazuju učenike migrante nije izostala. Angažovani su mentori, savetnici-spoljni saradnici koji se zajedno sa školama suočavaju sa nizom izazova u procesu primene inkluzivne prakse. Imajući u vidu da je jezička barijera i dalje izazov, obrazovni materijal se prevodi na maternje jezike učenika migranata, trenutno ukrajinski i arapski jezik", rekao je ministar.

Stanković je naglasio da ministarstvo kontinurano radi na obezbeđivanju dodatne podrške nastavnicima i učenicima za savladavanje srpskog kao stranog jezika, koji je u našem sistemu osnovnog obrazovanja izborni predmet.

"Do sada je obučeno više od 700 nastavnika srpskog i stranog jezika za primenu novog kurikuluma za ovaj izborni predmet. Učenici iz populacije migranta uključeni su u nastavne i u vannastavne aktivnosti“, naveo je on i dodao da ministarstvo aktivno radi i unapređivanju dostupnosti visokog obrazovanja za mlade iz populacije migranata i da je uz podršku Evropske unije kreiran Vodič za upis na visoko obrazovanje.

Stanković je naglasio da inkluzivna obrazovna praksa podrazumeva da je svako dete cenjeno i prihvaćeno.

Ministarstvo prosvete je u oblasti obrazovanja migranta i tražilaca azila realizovalo obuke za više od 4000 vaspitača, nastavnika, direktora i stručnih saradnika, dok je više od 70 škola podržano kroz grantove.

Pored toga, izrađeno je više od 3.000 individualnih planova podrške za učenike migrante, održano više od 10.000 dopunskih časova, a realizovane su posete bibliotekama i obezbeđena vršnjačka podrška u učenju, ali je deljena i užina, odeća i obuća, knjige i udžbenici i školski pribor.

