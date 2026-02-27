AKTUELNO

Društvo

KNJIGA MARKA PAREZANOVIĆA KOJA TRESE REGIONALNE STRUKTURE BEZBEDNOSI

Izvor: Pink.rs, Foto: mod.gov.rs ||

Nova knjiga „Hibridni rat – od doktrine do prakse“, autora prof. dr Marka Parezanovića, upravo je objavljena i odmah izazvala pažnju stručne i čitalačke javnosti koja prati diplomatiju, bezbednost i savremenu strategiju.

Parezanović, priznati ekspert u domenu bezbednosnih i geostrateških analiza, u ovom delu spaja tradicionalnu teoriju hibridnog ratovanja sa konkretnim primerima iz stvarnosti i praktičnog iskustva koje je stekao u skoro tri decenije rada u sistemu bezbednosti.

Knjiga predstavlja jedinstveno putovanje od teorije do prakse od klasičnih doktrina o geopolitičkim sukobima, preko informacionih, ekonomskih i diplomatskih mehanizama, sve do konkretnih modernih scenarija u kojima države i nevladine strukture koriste kompleksne oblike uticaja, manipulacije i strukturiranog pritiska na druge aktere.

Umesto suvoparnih akademskih formulacija, Parezanović čitaocu nudi konkretne studije slučaja, realne analize bezbednosnih izazova i strategijske poruke o tome kako današnji politički i vojni akteri koriste hibridne metode da bi oslabili protivnika ili preoblikovali globalnu bezbednosnu arhitekturu.

Ovo delo je namenjeno kako stručnjacima analitičarima bezbednosti,diplomatiji, političkim naučnicima i pripadnicima sistema odbrane, tako i svima koji žele dublje razumevanje mehanizama savremenih sukoba koji se vode izvan klasičnih bojišta.

#Marko Parezanović

POVEZANE VESTI

Extra

Svedočanstvo o ljubavi u ratno vreme! Na 68. Međunarodnog sajma knjiga predstavljen roman 'Bez straha'

Politika

"NAJGORI SU DOMAĆI IZDAJNICI" Vučinić o brutalnom napadu na Marka Parezanovića: Jedan doktor, za mene DRIPAC vređa najveće operativce Republike Srbije

Politika

Prof. dr Ilija Životić analizirao govor Američkog sekretara Rubia na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Showbiz

Željko Mitrović u ratu sa opasnom zamenicom koja je OTKRILA SVE NJEGOVE PLANOVE! Žestoko zapretio Milunki: Ne kiti se tuđim perijem (VIDEO)

Extra

BEOGRADSKI SAJAM KNJIGA ODRŽAĆE SE OD 25. OKTOBRA DO 2. NOVEMBRA Počasni gost je Kipar

Ostali sportovi

Promovisana knjiga 'Teorija sporta' uz prisustvo velikana srpskog sporta: Jedan od recezenata je i ministar Gajić (FOTO)