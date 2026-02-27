KNJIGA MARKA PAREZANOVIĆA KOJA TRESE REGIONALNE STRUKTURE BEZBEDNOSI

Nova knjiga „Hibridni rat – od doktrine do prakse“, autora prof. dr Marka Parezanovića, upravo je objavljena i odmah izazvala pažnju stručne i čitalačke javnosti koja prati diplomatiju, bezbednost i savremenu strategiju.

Parezanović, priznati ekspert u domenu bezbednosnih i geostrateških analiza, u ovom delu spaja tradicionalnu teoriju hibridnog ratovanja sa konkretnim primerima iz stvarnosti i praktičnog iskustva koje je stekao u skoro tri decenije rada u sistemu bezbednosti.

Knjiga predstavlja jedinstveno putovanje od teorije do prakse od klasičnih doktrina o geopolitičkim sukobima, preko informacionih, ekonomskih i diplomatskih mehanizama, sve do konkretnih modernih scenarija u kojima države i nevladine strukture koriste kompleksne oblike uticaja, manipulacije i strukturiranog pritiska na druge aktere.

Umesto suvoparnih akademskih formulacija, Parezanović čitaocu nudi konkretne studije slučaja, realne analize bezbednosnih izazova i strategijske poruke o tome kako današnji politički i vojni akteri koriste hibridne metode da bi oslabili protivnika ili preoblikovali globalnu bezbednosnu arhitekturu.

Ovo delo je namenjeno kako stručnjacima analitičarima bezbednosti,diplomatiji, političkim naučnicima i pripadnicima sistema odbrane, tako i svima koji žele dublje razumevanje mehanizama savremenih sukoba koji se vode izvan klasičnih bojišta.