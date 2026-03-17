Dronovi kao budućnost ratovanja

Prof. dr Ilija Životić, stručnjak za bezbednost, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

I dok većina obočnih ljudi na pomen drona pomisli na nešto što im služi da se naprave bolji snimci sa neke proslave ili eventualno su čuli za zloćudne Iranske Šahede kojima Rusija gađa civilnu infrastrukturu u Ukrajini, gotovo u tišini dešava se nova tehnološka revolucija na polju ratovanja.

Gore pomenuti Iranski dronovi samoubice, zaista su prvih nekoliko meseci predstavljali noćnu moru za ukrajinske borce. Naročito nakon upgrejda sa kineskim motorima koji su im dali znatno veću brzinu ali i smanjen zvuk. Odgovora u prvim mesecima nije bilo, korišćeno je sve za pokušaje obaranja, od sačmarica preko kalašnjikova do preskupih PVO sistema čiji projektili koštaju nesrazmernih 2 miliona dolara, u odnosu na 20-30 hiljada koliko košta jedan Šahid.

U takvoj situaciji, Ukrajina koja je bila napadana sa čak 190 Šahida dnevno, nije imala mnogo izbora, ili da kuka i da se brani priručnim sredstvima ili da pokuša da ,,okrene” igricu i uzvrati istim oružjem. Na svu sreću izabrali su ovo drugo. Zahvaljujući tome ali i nedovoljnoj pomoći Zapada vezano za sisteme Patriot, Ukrajinski inžinjeri su konstruisali dronove presretače, koji su i od jeftinih Šahida jeftiniji nekoliko puta. Upravo ovi dronovi kao i unapređeni uređaji za ometanje danas ojačavaju odbranu Zalivskih država od odmazde Irana prema stambenim i poslovnim kompleksima u regionu. Zahvaljujući tome Ukrajina obara 90 procenata Ruskih dronova dnevno. Ukrajina danas prozivodi nekoliko miliona dronova na godišnjem nivou, a upotrebljava ih između 5000 i 7000 dnevno, što joj je donelo ključnu prednost u odbrani i čime više nego dovoljno nadoknađuje prednost Ruske Federacije u broju vojnika na frontu. Jednostavno Ukrajina od države koja se brani postaje država koja izvozi odbranu. Ono što Ukrajini daje prednost je to što njeni inžinjeri za razliku od konstruktora Šahida svoj proizvod unapređuju svake 2 do 3 nedelje maksimalno koristeći veštačku inteligenciju. Sve ovo ubrzano vodi ka potpuno autonomnim dronovima, bez potrebe da ih pilot navodi ka cilju, što je samo trenutno ograničavajući faktor. Tako da u realnoj, bliskoj budućnosti možemo očekivati rojeve borbenih dronova vođenih veštačkom inteligencijom na Ukrajinskom bojištu. Potvrda navedenog je situacija u Moskvi gde već nekoliko dana u centru grada nema interneta ali ima SUV vozila sa teškim mitraljezima kako bi obarali dronove. Situacija u kojoj je nekada bila Ukrajina, sada je postala realnost Rusije. Za svega nekoliko meseci tehnološki napredak Ukrajinskih inžinjera i vojske preokrenuo je situaciju. I možda najznačajnije, Ukrajina je od države koja moli za pomoć postala država sa kojom mnogi žele zajedničke ugovore u namenskoj industriji. Što je uvek uvod u čvrsta partnerstva i saveze.

Sa druge strane okeana, američki pronalazač i bivši direktor kompanije Google, Eric Schmidt upravo na ovim iskustvima, u okviru projekta Orao ( Eagle) uspeo je da napravi presretače dronova Merops, sa vrlo prihvatljivom cenom koštanja od 15.000 dolara,( 5000 u slučaju masovne proizvodnje) koji koriste veštačku inteligenciju da otkriju i unište Šahide, uz otpornost na iranske uredaje za elektronsko ometanje. Jedna od zanimljivosti ali i lekcije je da je ovaj projekat nastao u saradnji sa jednom Start-Up firmom White Stork. Prema otvorenim izvorima 10.000 ovih presretača već je isporučeno Zalivskim državama. Zbog čega je važno naglasiti učešće Start-Up . Zato što je to dokaz da je pitanje razvoja dronova, anti dronova pitanje za mlade, maštovite inžinjere, pune ideja, ne sputavane raznim pravilnicima, procedurama i sličnim. Kreativnost iznad sputanosti procedurama. I naravno, adekvatno plaćenim, nagrađenim i uvaženim mladim ljudima.

Iz tog razloga potrebno je da država stimuliše ovakve Start-Ip projekte, budžetira i studente na privatnim fakultetima koji imaju kreativne smerove koji će proizvesti kadrove budućnosti.

