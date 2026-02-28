POČELA JE SEZONA ZMIJA: Smuk pronađen u bunaru kod Vladičinog Hana

U selu Prekodolce u Vladičinom Hanu, Vladica Stanković "izbunario" je prvu zmiju ove sezone, stepskog smuka.

"Zmije kod porodice Zlatković. Krenula sezona", navodi u objavi.

Kako je rekao, u blizini ima još jedan bunar koji mora da očisti.

Smuka je stavio oko vrata i "zaronio" još jednom u bunar, tražeći još zmija.

Upozorenje: Kako prepoznati poskoka

Malo kasnije je objavio i arhivski snimak gde je pokazao "vrlo veliki primerak poskoka". Zmija se jedva vidi u gustišu, stopila se sa sredinom. Za razliku od bezopasnog smuka kog je stavljao oko vrata sa poskokom je ipak bio oprezniji. Koristio je kraći štap.

"Kakav lepotan!", kaže Vladica. Potrajalo je dok je nije uhvatio onako kako je on želeo.

"Ovo je jedna od najvećih otrovnica u Srbiji i u Evropi. Narastu do 80 cm, Prepoznatljiv je po rogu na glavi, mačkolikim očima i šarama u obliku romboida po telu, mogu uspešno da se kamufliraju".

Autor: S.M.