Klizište kod Sremskih Karlovaca, u toku izmena saobraćaja zbog sanacije

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su u toku intenzivni radovi na trećoj fazi sanacije klizišta Puckaroš. Radovi se izvode na državnom putu II A reda broj 100, na frekventnoj deonici koja spaja Petrovaradin i Sremski Karlovce, a planirani rok za završetak ove faze je 28. maj 2026. godine.

Zbog specifičnosti radova i bezbednosti radnika i učesnika u saobraćaju, na snazi je poseban režim kretanja vozila:

Nakon završetka radnog dana: Saobraćaj se odvija dvosmerno, ali uz značajna ograničenja - preko devijacije i suženog kolovoza.

Kompletna zona radova je obezbeđena adekvatnom saobraćajnom opremom i svetlosnom signalizacijom. Nadležni savetuju vozačima da na ovoj deonici strogo prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

I dok se na putu ka Sremskim Karlovcima savetuje strpljenje, situacija na glavnim putnim pravcima je znatno povoljnija. Prema podacima "Puteva Srbije", trenutno nema zadržavanja na naplatnim stanicama širom auto-puteva Republike Srbije.

- Savetujemo svim učesnicima u saobraćaju da poštuju propise radi sopstvene bezbednosti, ali i bezbednosti drugih - poručuju iz ovog javnog preduzeća.

