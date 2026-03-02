POLA SRBIJE DRŽI OVO U DVORIŠTU, A NE ZNA DA TO ZMIJE PRIVLAČI KAO MAGNET: Jedno posebno koriste deca!

Mnogi predmeti koje držimo u dvorištu, iako deluju bezazleno ili dekorativno, mogu im obezbediti upravo ono što traže. Topliji dani donose više vremena provedenog u dvorištu, ali i veću aktivnost zmija. Iako većina ljudi veruje da se one pojavljuju nasumično, istina je da ih u blizinu kuće najčešće privuku konkretni uslovi - voda, zaklon i lak plen.

Stručnjaci upozoravaju da određene stvari u dvorištu stvaraju idealne uslove za dolazak i množenje zmija.

Ljuljaške od gume

Ljuljaška od stare gume mnogima je simbol bezbrižnog detinjstva. Ipak, problem nastaje kada se u gumi zadržava kišnica. Tako zmije dobijaju stabilan izvor vode, što im posebno znači tokom toplih dana.

Stručnjaci upozoravaju da gumene ljuljaške, tobogani i druge sprave koje su nisko postavljene mogu poslužiti kao svojevrsne posude za vodu.

Ako ne želite da uklonite ljuljašku, izbušite male rupe na dnu kako bi voda mogla da otiče. Takođe, dečje igralište postavite dalje od guste vegetacije i bliže delu dvorišta gde se ljudi češće kreću, jer zmije izbegavaju takva mesta.

Hranilice za ptice

Prizor ptica oko hranilice može biti lep, ali prosuto seme često privlači miševe, veverice i druge male životinje. A upravo su oni plen zmija.

Hranilica sama po sebi ne privlači zmije, ali lanac ishrane čini svoje.

Redovno čistite prosuto seme i postavite hranilicu dalje od kuće. Preporuka je da se koristi uglavnom zimi, kada su pticama najpotrebnije, a zmije su znatno manje aktivne.

Vodeni ukrasi i posude sa vodom

Jezerca, kupke za ptice ili čak obična činija sa vodom za ljubimce mogu privući zmije, naročito u sušnim krajevima. Voda im je potrebna, ali ih dodatno privlače žabe, ptice i druge životinje koje dolaze na pojilo.

Ako već imate vodene elemente u dvorištu, držite ih što dalje od kuće, a vodu i hranu za ljubimce, kad god je moguće, unosite unutra.

Drva za ogrev, kompost i gomile lišća

Složena drva, kompost ili nagomilano lišće predstavljaju idealno skrovište. Ovakva mesta pružaju zaštitu od vremenskih uslova i predatora, a često privlače i glodare, što dodatno mami zmije.

Drva za ogrev treba držati podignuta od zemlje, na policama ili postoljima, i udaljena od kuće. Kompost redovno održavajte, a lišće i ostale ostatke uklanjajte bez odlaganja.

Baštenska creva

Savitljivo crevo ostavljeno na zemlji može postati zaklon za zmije. Ako uz to i curi, stvara se vlažno mesto ili barica, što dodatno pogoduje njihovom boravku.

Umesto da ga ostavljate na tlu, postavite zidni nosač ili kolut za namotavanje. Ako primetite curenje na spoju sa slavinom, zaptijte ga vodoinstalaterskom trakom ili zamenite dotrajali deo.

Bašte sa voćem i povrćem

Paradajz, tikvice, jabuke, limun i drugo voće i povrće ne privlače direktno zmije, ali privlače insekte i male životinje. A one su potencijalni obrok za ove gmizavce.

Redovno berite zrele plodove, skupljajte opalo voće i održavajte baštu urednom kako biste smanjili mogućnost da postane privlačna za neželjene goste.

Kameni vrtovi i zidovi

Kamene dekoracije daju dvorištu poseban izgled, ali pukotine i prostor između kamenja mogu biti savršeno mesto za skrivanje zmija. Ako živite u području gde su česte, razmislite o tome koliko su ovi elementi blizu kuće i da li mogu predstavljati rizik.

Izdignute terase i tremovi

Prostor ispod kuće, terase ili tremova često je taman, vlažan i bogat insektima - idealno mesto za nastanjivanje zmija. Pukotine u temeljima i praznine ispod konstrukcija omogućavaju im lak pristup.

Proverite da li su sve pukotine dobro zaštićene i obratite pažnju na moguće ulazne tačke u šupama i drugim pomoćnim objektima.

Zmije najčešće ne dolaze bez razloga - privlače ih voda, zaklon i hrana. Uklanjanjem ili pravilnim održavanjem ovih osam stvari možete značajno smanjiti verovatnoću da se pojave u blizini vašeg doma. Redovno održavanje dvorišta i pažnja prema sitnim detaljima najbolja su preventiva.

Autor: D.Bošković