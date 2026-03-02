AKTUELNO

NIKAKO NE OTVARAJTE OVE SMS PORUKE: Javno preduzeće 'Putevi Srbije' se HITNO oglasilo

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

JP Putevi Srbije poslalo je upozorenje građanima da ne otvaraju SMS poruke koje sadrže obaveštenja o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili nekom drugom saobraćajnom prekršaju jer se, ističu, radi o zloupotrebi.

- Putevi Srbiјe“ ponovo skreće pažnju јavnosti na zlonamerne SMS poruke koјe i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćaјnog prekršaјa. Ne otvaraјte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice јer јe u pitanju zloupotreba - navedeno je u saopštenju Puteva Srbije.

Autor: Iva Besarabić

