'Ne otvarajte ove SMS poruke' Hitno se se oglasili 'Putevi Srbije'

JP Putevi Srbije poslalo je upozorenje građanima da ne otvaraju SMS poruke koje sadrže obaveštenja o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili nekom drugom saobraćajnom prekršaju jer se, ističu, radi o zloupotrebi.

- 'Putevi Srbiјe' ponovo skreće pažnju јavnosti na zlonamerne SMS poruke koјe i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćaјnog prekršaјa. Ne otvaraјte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice јer јe u pitanju zloupotreba - navedeno je u saopštenju Puteva Srbije.

Upozorenje pogletajte ovde.

Autor: S.M.