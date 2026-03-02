Udruženje „Unija nacionalnog razvoja, afirmacije i društvenog dijaloga – UNRAD“ obeležilo je svoju prvu godišnjicu rada i delovanja upriličenim događajem, pod nazivom „Bal Univerzalnih vrednosti“ u četvrtak, 26. februara 2026. godine.

Prvi Bal Univerzalnih vrednosti svoj dom je pronašao u Etnografskom muzeju, ispunivši ga lepotom reči, pokreta, tonova, smisla, umetnosti i zajedništvom u univerzalnim vrednostima.

Tom prilikom, Katarina Šarić, osnivač i predsednica UO Udruženja UNRAD uručila je prva priznanja Ambasadora Univerzalnih vrednosti, Povelje za očuvanje osnovne jedinice društva – porodice, Povelje za očuvanje tradicije, Povelje plemenitosti i Povelje Stub društva.

Među ovogodišnjim laureatima našli su se Kompanija „Cepter Internešnal“, Hotel „MamaŠelter“, BAPUSS, Klinika Pronatal, Olivera Olja Jelkić, Maja Kovačević, bračni par Proroković, Ministarstvo za brigu o selu, Opština Sremski Karlovci, Fondacija Braće Karić, Portal za pravo i privredu „Law Life“, Radio „Welcome To Fun“, farmaceutska kompanija „4Upharma“, kao i istaknuti lideri kompanija, koji kroz svoj profesionalni, ali i životni angažman afirmišu Univerzalne vrednosti.

Unradov Bal Univerzalnih vrednosti u Etnografskom muzeju je kroz kulturno-umetnički program okupio na jednom mestu Jovana Kovačevića, Etno grupu Na izvoru, solistkinju baleta Narodnog pozorišta Adu Raspor, pijanistkinju Narodnog pozorišta Nataliju Mijailović, trio Tre Šeriz, DJ V Baterflaj i Danijela Jonović. Okupljeni umetnici su kreacijama sopstva podsetili prisutne da je bliskost sa umetnošću veoma važna komponenta življenja, a članovi specijalizovanih odbora UNRAD-a umetnicima su dodelili Povelje Svetlosti.

Eminentne zvanice, predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora, kao i predsetavnici međunarodne zajednice i medija, ličnosti iz javnog života i eminentni stručnjaci stvorili su prostor društvenog dijaloga i kohezije, potvrdivši svojim prisustvom značaj Unije predstavljene u akronimu UNRAD.

UNRAD je ponovo istakao važnost altruističke svesti i pozvao na doprinos mladima, koji su izašli iz domova za nezbrinutu decu.

U svom obraćanju predsednica UNRAD-a Katarina Šarić istakla je da Univerzalne vrednosti nisu samo slova na papiru, već nasušna potreba življenja čitavog čovečanstva, kao i da je Unija nastala radi prepoznavanja svega onoga šta boli društvo, u želji za socijalnim davanjem i dostupnošću svim ranjivim kategorijama društva, kroz okupljanje eminentnih stručnjaka i pozivanja na društveni dijalog predstavnika sva tri sekotra.

Nekada davno, jedna izuzetno mudra ličnost je rekla: „Ko na brdo ak' i malo stoji, više vidi no onaj pod brdom...“. A, ja osećam, da je Etnografski muzej večeras to brdo – hajmo zajedno da vidimo, da vidimo suštinu, ljubav prema čoveku i čovečnosti, potrebe svakoga pored sebe i oko sebe i uvažimo. Ostavimo se traganja za površnim i zaronimo dublje u suštine sopstva svoga i tako progledani damo makar osmeh, ruku, reč, podršku onima koji to nemaju – poručila je Katarina Šarić, idejni tvorac UNRAD-a.

Neka se reč širi i stigne do svih onih, kojima je potrebna i neka živi, u večnosti, koja nadilazi sve nas, ovekovečena u Uniji jedinstva, ovekovečena u svemu onom što UNRAD jeste, zaključila je Katarina Šarić.

Podsetimo, UNRAD je u decembru oformio specijalizovane odbore, pa se na mestu Odbora za nacionalni rzavoj našao Stefan Krkobabić, na mestu Odbora za afirmaciju Univerzalnih vrednosti Katarina Šarić, Odbor za demografsku obnovu vodi Jelena Milićević Proroković, Odbor za opšte zdravlje nacije Jelena Ostojić, na čelu Odbora za društveni dijalog Samuilo Petrovski, Odbor za međugeneracijsko povezivanje i mlade naraštaje Tanja Stevanović, Nedeljko Karakaš na mesto koordinatora Odbora za međusektorsko povezivanje, dok je Tijana Pljakić zadužena za saradnju sa korporativnim sektorom, a Ružica Petronijević za odnose s javnošću. Unija je najavila projektna delovanja za 2026. godinu, među kojima su projekti usmereni na demografksu obnovu društva, zdravstvenu i mentalnu prevenciju, međugeneracijsko povezivanje, negovanje kulture govora i dijaloga i sopstva žene.

