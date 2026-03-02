Jezivo vršnjačko nasilje u Rumenki: Tri devojke satima maltretirale učenicu osnovne škole - šamarale je, terale da kleči, ponižavale... Sve snimano!

Ispred OŠ "Sveti Sava" u Rumenki dogodilo se strašno vršnjačko nasilje 21. febrara 2026. godine kada su tri bivše učenice te škole napale i maltretirale učenicu starijih razreda, potvrdio je direktor škole Žolt Đilvesi.



Kako je rekao direktor škole, on je u subotu u kasnim popodnevnim satima saznao za incident i odmah reagovao uputivši prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova.

- Policija je odmah preuzela svoj deo posla, a ono što je bilo do nas preuzeli smo i mi. Tako smo odmah u ponedeljak pokrenuli Tim za zaštitu dece od nasilja koji smo ranije osnovali u školi i pristupili smo rešavanju ovog slučaja. Odmah smo slučaj prijavili i platformi "Čuvam te" (Nacionalnoj platformi za prevenciju nasilja koje uključuje decu) gde se na zahtev uključio i Centar za socijalni rad koji je odmah prihvatio poziv. Centar je uzeo izjave od učenica u prisustvu roditelja - rekao je direktor škole.

Majka devojčice je za medijie ispričala da njena ćerka nije nikome u školi smela da kaže šta se dešava jer su joj napadačice pretile. Direktor je rekao da je devojčici i čitavom odeljenju ukazana pomoć nakon strašnog incidenta.

- Odmah je škola ponudila psihološku pomoć i svaku drugu pomoć našoj učenici i celom odeljenju. U stalnom smo kontaktu sa inspektorima, a slučaj tri učenice srednje škole je sad u rukama MUP-a. Naša škola nema dežurnog policajca, ali mi svakodnevno radimo na empatiji i zajedništvu. Upravo u tom odeljenju je pre nekoliko dana održano predavanje u saradnji sa MUP na temu bezbednosti na internetu i sajber nasilja - rekao je direktor i dodao:

- U ime škole izražavam veliku tugu zbog svega što se dogodilo. Škola će učiniti sve i već preuzimamo neophodne korake, a na planiranom sastanku diskutovaćemo i prikupićemo predloge kako bismo poboljšali bezbednost u školi - zaključio je direktor škole.

Oglasila se majka maltretirane devojčice

Devojčica je dobila šamar, udarac rukom u vilicu i ubadanje kažiprstom po čelu, dok je njen drug iz odeljenja sve to snimio mobilnim telefonom i snimak podelio učenicima koji su je ismevali.

Majka devojčice koja je pretrpela vršnjačko naslje ispričala je za Prva TV šta se dogodilo i otkrila da su napadači imali već plan.

- Tri učenice koje idu u srednju školu su neometano ceo dan provele u osnovnoj školi. Ulazile su na čas, sačekivale je na svakom malom odmoru da je maltretiraju i prete jer se navodno previše ku**i i jer je odbranila svoju drugaricu. Ova deca su poznata po nasilničkom ponašanju i ceo razred je strepeo od njih. Bilo im je zabranjeno da bilo kome kažu za pretnje, iako su svi znali da su se one okomile na moju ćerku i da su skovale plan da je tuku. Moja ćerka nije smela nikome da se javi niti da nazove jer je bila u strahu. Ucenjivali su je da će proći još gore ako bilo koga nazove i ako bilo kome kaže šta se dešava - ispričala je majka.

Devojčica je ispričala da su vikale na nju da su joj pretile da će joj iščupati trepavice, a potom je i gurale.

- Nakon časa OTP, pozvale su me da izađem ispred škole do prodavnice, gde su me opkolile. Tada mi je jedna od njih rekla: "Izlazićeš svaki odmor dok ovo ne rešimo, a ako treba ostaćeš i posle škole". Pretnjama se pridružila i druga govoreći mi: "Sada ćeš da ponavljaš sve što ti ja kažem. Neću više talasati, neću se više ku**iti. Izvinite što sam se ku**ila, što sam zezala dečaka, skupiću mu*ašca" - ispričala je devojčica, žrtva vršnjačkog zlostavljanja i dodala.

- U jednom momentu ponavljanja, ja sam prevrnula očima, a jedna od njih mi je tada udarila šamar levom rukom. Potom me je terala da klečim, a to sam uradila da ne bih ponovo dobila još veće batine. Tražila je od mene da se izvinim svima, a onda mi udarila šamar. Sve to je snimao moj drug iz razreda, koji je odmah otrčao do škole. Kada sam odlazila od njih jedna mi je rekla: "Nema cinkarenja". Kada sam nakon 20 minuta ušla na čas likovnog, većina se smejala jer im je dečak pokazao snimak maltretiranja.

U prijavi podnetoj Odeljenju kriminalističke policije - Grupi za suzbijanje maloletničke delikvencije i nasilja u porodici PU Novi Sad detaljno su navedene pretnje koje su upućene učenici osmoletke iz Rumenke.

Autor: S.M.