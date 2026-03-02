AMSS: Teretnjaci čekaju pet sati na graničnom prelazu Batrovci

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, teretna motorna vozila čekaju oko pet sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema podacima Uprave granične policije od 17:15 časova, zadržavanja za teretnjake postoje i na drugim prelazima:

- Šid: na izlazu iz zemlje čeka se četiri sata.

- Kelebija: zadržavanje na izlazu iznosi oko dva sata.

Iz AMSS-a navode da za putnička vozila trenutno nema zadržavanja na graničnim prelazima. Takođe, prema informacijama JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama na autoputevima saobraćaj se odvija bez zastoja.

Autor: D.S.