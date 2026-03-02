VEČERAS KREĆE PRVI LET IZ DUBAIJA ZA BEOGRAD! Pojavile se najnovije informacije o polascima iz ugrožene zone

Prvi avion iz Dubaija za Beograd poleteće večeras, objavljeno je na sajtu Aerodroma Dubai.



Nakon obustave letova zbog kritične situacije na Bliskom istoku, prvi letovi iz Dubaija biće realizovani večeras, a prvi let za Beograd kreće u 23.20.

Srpski državljani zaglavljeni na aerodromu: Ne mogu da lete za Dubai, čekaju više od 10 sati.

Veb-sajt aerodroma u Dubaiju pokazao je da će biti letenja za Beograd, Varšavu, Mumbaj, Moskvu, Nju Delhi, Bukurešt...

Kako su ranije preneli mediji, kompanija "Emirates" saopštila je da će večeras početi sa uspostavljanjem ograničenog broja letova.

Kako su saopštili, prioritet će imati putnici sa ranijim rezervacijama, a kompanija će direktno kontaktirati one koji su prebačeni na ove letove.

Takođe, iz avio-kompanije su putnike da ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu dobili obaveštenje, s obzirom na to da, kako su rekli, svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljnjeg.

Kolaps na aerodromima

Podsetimo, napadi Sjedinjenih Država i Izraela na Iran izazvali su ozbiljne poremećaje u avio-saobraćaju širom Bliskog istoka. Zatvaranje vazdušnih prostora u ključnim zemljama regiona dovelo je do otkazivanja hiljada letova i blokade stotina hiljada putnika.

Aerodromi u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi, koji su među najprometnijima na svetu, obustavili su rad.

Autor: S.M.