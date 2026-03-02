OTKAZANI SVI LETOVI IZ BEOGRADA za sledeće gradove! Najnovije saopštenje Aerodroma 'Nikola Tesla'

Današnji letovi iz Beograda za Dohu i Dubai su otkazani, navedeno je na sajtu Aerodroma "Nikola Tesla Beograd".

Prema podacima sa sajta, let za Dohu QR 232 kompanije Qatar Airways koji je bio planiran za 11.55 sati, otkazan je bez navođenja novog termina poletanja.

Pored toga, otkazan je i let iz Beograda za Dubai FZ 1750 prevoznika Fly Dubai, prvobitno najavljen za 22.25 časova.

Otkazan je i dolazak leta iz Dubaija FZ 1749 kompanije FlyDubai koji je prema prvobitnom planu trebalo da sleti u Beograd u 21.25 časova.

Poslednji let iz regiona Persijskog zaliva koji je prispeo u Beograd bio je FZ 1517 kompanije FlyDubai, koji je sleteo u Beograd u subotu u 07.26 časova.

Let FZ 1745 je, nakon polaska za Beograd, vraćen na aerodrom u Dubaiju, prema javno dostupnim podacima o letovima.

Autor: S.M.