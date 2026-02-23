Zakažite vožnju do i od aerodroma 'Nikola Tesla' direktno u CAR:GO aplikaciji

Kompanija CAR:GO unapredila je svoju uslugu uvođenjem opcije zakazivanja vožnji do i od aerodroma „Nikola Tesla“ unapred, za željeni datum i vreme, direktno putem aplikacije.

Korisnici sada u aplikaciji mogu da izaberu opciju „ZAKAŽI VOŽNJU“, unesu početnu i krajnju lokaciju, kao i tačan datum i vreme polaska. CAR:GO tim će se potom pobrinuti da obezbedi pouzdanu i kvalitetnu uslugu, u skladu sa potrebama korisnika.

„Radi preciznijeg organizovanja vožnje, u aplikaciji je moguće uneti i broj leta, kao i dodatne zahteve vezane za samu uslugu. Na taj način korisnici dobijaju jasnu i personalizovanu podršku prilikom organizacije dolaska ili odlaska sa aerodroma“, navode iz CAR:GO-a.

Informacije o vozaču i vozilu, kao i procena cene vožnje dostupni su unapred u aplikaciji, čime je korisnicima omogućena potpuna transparentnost, bez skrivenih troškova.

Napominje se da se zahtevi za zakazivanje vožnje obrađuju od strane CAR:GO tima u radnom vremenu od 09 do 01 čas.

Zakazivanje unapred predstavlja još jedan korak ka većoj fleksibilnosti i sigurnosti u planiranju putovanja, uz jednostavno i brzo korišćenje aplikacije.