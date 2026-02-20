Vozi se i uštedi - sada i uz plaćanje gotovinom na CAR:GO aplikaciji

Aplikacija CAR:GO kontinuirano radi na unapređenju svojih usluga, pa je tako korisnicima omogućena još veća fleksibilnost. Pored regularnog kartičnog plaćanja, vožnje je od skoro moguće platiti i gotovinom.

U skladu sa potrebama tržišta i željama korisnika, CAR:GO nastavlja da čini prevoz po Beogradu dostupnijim, jednostavnijim i praktičnijim za sve. Uvođenjem keš plaćanja, aplikacija postaje inkluzivnija i prilagođena različitim navikama korisnika.

Nova opcija je jednostavna, korisnici prilikom poručivanja vožnje biraju način plaćanja, a sve ostalo ostaje isto: transparentna cena, pouzdana usluga i brz dolazak vozila. Sve informacije o vozaču, vozilu i ceni dostupne su unapred u aplikaciji, čime se obezbeđuje potpuna sigurnost i jasna kontrola troškova. Korisnicima je takođe na raspolaganju i mogućnost zakazivanja prevoza do i od aerodroma, što doprinosi lakšem planiranju putovanja.

Naš cilj je da stalno osluškujemo potrebe zajednice i reagujemo brzo. Uvođenjem keš plaćanja želimo da omogućimo većem broju ljudi da koristi CAR:GO bez ograničenja, uz maksimalnu jednostavnost i sigurnost. Posebnu pažnju obraćamo i na dostupnost naše usluge svima, pa su cene i do 30% povoljnije u odnosu na prosečne cene tradicionalnih usluga prevoza, poručuju iz menadžmenta.

Uz novu opciju plaćanja, korisnici imaju priliku da još pametnije planiraju svoje troškove i iskoriste prednosti koje aplikacija nudi, jer poruka ostaje ista: Vozi se i uštedi.