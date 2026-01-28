U duhu Savindana: CAR:GO paketićima obradovao 5.000 mališana

Povodom školske slave Svetog Save i dana koji simbolizuje znanje, zajedništvo i brigu za bližnje, Udruženje građana CAR:GO organizovalo je veliku tradicionalnu humanitarnu akciju podele paketića deci u Bujanovcu, Preševu, u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji, uključujući i decu raseljenu sa Kosova i Metohije. Tom prilikom podeljeno je ukupno 5.000 paketića.

Na dan posvećen Svetom Savi, prvom srpskom arhiepiskopu i prosvetitelju, mirotvorcu i zaštitniku dece i mladih, ova akcija nosi snažnu poruku solidarnosti, nade i vere u lepšu budućnost. Paketići su simbol podrške, ljubavi i jasne poruke da nijedno dete ne sme biti zaboravljeno, bez obzira na to gde živi.

„Savindan nas uči da su znanje, ljubav i briga o drugima temelji svakog zdravog društva. Naša obaveza je da budemo tu, danas, sutra i uvek, a naročito tamo gde je podrška najpotrebnija. Zato se trudimo da humanost ne ostane samo reč, već da bude pretočena u konkretna dela“, istakao je Miloš Stojković, predsednik Udruženja građana CAR:GO.

Udruženje godinama unazad sprovodi brojne humanitarne i društveno odgovorne aktivnosti širom Srbije, sa posebnim fokusom na decu, obrazovanje i ugrožene zajednice. Ova akcija predstavlja nastavak dugoročne posvećenosti stvaranju društva jednakih šansi, solidarnosti i međusobnog poštovanja.

Iz CAR:GO poručuju da će nastaviti da, vođeni humanim i svetosavskim principima, grade mostove solidarnosti i podrške tamo gde su najpotrebniji.