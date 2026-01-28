AKTUELNO

Društvo

U duhu Savindana: CAR:GO paketićima obradovao 5.000 mališana

Izvor: Promo, Foto: Ustupljene fotografije/CAR:GO ||

Povodom školske slave Svetog Save i dana koji simbolizuje znanje, zajedništvo i brigu za bližnje, Udruženje građana CAR:GO organizovalo je veliku tradicionalnu humanitarnu akciju podele paketića deci u Bujanovcu, Preševu, u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji, uključujući i decu raseljenu sa Kosova i Metohije. Tom prilikom podeljeno je ukupno 5.000 paketića.

Na dan posvećen Svetom Savi, prvom srpskom arhiepiskopu i prosvetitelju, mirotvorcu i zaštitniku dece i mladih, ova akcija nosi snažnu poruku solidarnosti, nade i vere u lepšu budućnost. Paketići su simbol podrške, ljubavi i jasne poruke da nijedno dete ne sme biti zaboravljeno, bez obzira na to gde živi.

Foto: Ustupljene fotografije/CAR:GO

„Savindan nas uči da su znanje, ljubav i briga o drugima temelji svakog zdravog društva. Naša obaveza je da budemo tu, danas, sutra i uvek, a naročito tamo gde je podrška najpotrebnija. Zato se trudimo da humanost ne ostane samo reč, već da bude pretočena u konkretna dela“, istakao je Miloš Stojković, predsednik Udruženja građana CAR:GO.

Udruženje godinama unazad sprovodi brojne humanitarne i društveno odgovorne aktivnosti širom Srbije, sa posebnim fokusom na decu, obrazovanje i ugrožene zajednice. Ova akcija predstavlja nastavak dugoročne posvećenosti stvaranju društva jednakih šansi, solidarnosti i međusobnog poštovanja.

Foto: Ustupljene fotografije/CAR:GO

Iz CAR:GO poručuju da će nastaviti da, vođeni humanim i svetosavskim principima, grade mostove solidarnosti i podrške tamo gde su najpotrebniji.

#Car:go

#Savindan

#deca

#paketići

POVEZANE VESTI

Politika

ZAPAD ĆUTI DOK KURTI OTIMA! Odalović za Pink: Ovde je jedna stvar opasna, oni koji bi trebalo da ceo taj proces kontrolišu ne rade ništa

Politika

'NEMA VEĆE RADOSTI OD OSMEHA NAŠIH MALIŠANA' Adrijana Mesarović podelila novogodišnje paketiće deci u Kuli

Društvo

Novogodišnji paketići za decu Vračara – prijave do 19. decembra!

Društvo

Pripadnici Odreda Žandarmerije obradovali mališane u dečjim klinikama UKC Niš: Uručili im više od 100 paketića (FOTO)

Društvo

SRPSKOJ DECI U DALJU PODELJENI BOŽIĆNI PAKETIĆI Fondacija 'Sveta Petka' razveselila najmlađe pred praznik, nisu skidali osmehe s lica!

Društvo

Gujon: Volonteri iz Francuske stigli na Kosovo i Metohiju, počeo je 56. humanitarni božićni konvoj