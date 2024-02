ZAPAD ĆUTI DOK KURTI OTIMA! Odalović za Pink: Ovde je jedna stvar opasna, oni koji bi trebalo da ceo taj proces kontrolišu ne rade ništa

Priština je nakon nelegalnog ukidanja dinara na Kosovu i Metohiji krenula u obračun sa srpskim institucijama u enklavama.

Veljko Odalović, predsednik komisije vlade Srbije za nestala lica, rekao je za Pink da Kurti radi nešto što mu se dozvoljava.

Kako je naveo dozvoljavaju mu upravo oni koji bi trebalo da ga spreče.

- To što su pojedini strani ambasadori izjavili da su zabrinuti zbog situacije na Kosovu i Metohiji mi nemamo ništa od toga. Problem je što oni ništa ne rade da bi to sperčili. Oni su to rekli bez imalo stida da bi sutra počeli kako nemaju oni pun legitimitet, a imaju legalitet i šta imamo danas, imamo zatečeno stanje u kojem je uspostavljen institucionalni teror na severu Kosova, upravo kroz instalisane kosovske institucije - navodi Odalović.

- Ovde je jedna stvar opasna, oni koji bi trebalo da ceo taj proces kontrolišu ne rade ništa osim što se oglašavaju sa nekim kritikama koje su stvarno više smešne - kaže Odalović dodajući da se ne preduzimaju nikakve mere, a one se jedine razumeju.

Miloš Garić, urednik portala "Kosovo online", rekao je u Novom jutru na TV Pink da su poslednji potezi prištinskog režima već uveliko razrađen model akcija protiv Srba.

- On sad pokušava sa nekiliko stvari kao što su otimanje Srba, zatvaranje domova zdravlja, pošti, apoteka, maltretira ljude. I onda dođete do toga kako je Kurti preko svog savetnika poručio EU da mu ne pada na pamet da menja bilo šta i da odustaje od svoje politike - navodi Garić.

Kako je naveo suština je što ne postoje konkretne mere i potezi zapada koji bi zaustavili Kurtija koji to koristi. Prema rečima Garića, on radi svoj posao, a da ga ne zanima bilo šta ostalo ako ne mora da odustane od toga.