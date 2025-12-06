AKTUELNO

Društvo

Novogodišnji paketići za decu Vračara – prijave do 19. decembra!

Izvor: Pink.rs, Foto: GO Grocka ||

U susret novogodišnjim i božićnim praznicima, Gradska opština Vračar nastavlja tradiciju podele paketića za svoje najmlađe sugrađane.

Ko dobija paketiće?

Svi mališani rođeni posle 1. januara 2019. godine, sa prebivalištem na Vračaru.

Kako se prijaviti?

Roditelji mogu da se prijave i preuzmu vaučer radnim danima, zaključno sa 19. decembrom, od 10 do 18 časova, u prizemlju upravne zgrade Gradske opštine Vračar (Njegoševa 77, šalter desno).

Potrebno je poneti očitanu ličnu kartu roditelja i dokument za dete (izvod iz matične knjige rođenih ili zdravstvenu karticu).

Preuzimanje paketića

Paketići se preuzimaju isključivo uz vaučer, prema terminu naznačenom na njemu.

Istog dana mališani će moći da uživaju u pozorišnoj predstavi za decu u Velikoj sali Gradske opštine Vračar.

Na ovaj način opština želi da obraduje decu i unese radost u praznične dane.

Autor: Dalibor Stankov

#Božić

#Opština Vračar

#Vaučer

#Vračar

#deca

#novogodišnji paketići

#novogodišnji praznici

#prijava

POVEZANE VESTI

Beograd

Novogodišnja čarolija i paketići za decu Savskog venca na manifestaciji 'Park otvorenog srca'

Beograd

Roditeljima novorođenih beba na Paliluli uručeno 130 dečijih kolica i autosedišta

Društvo

Besplatni novogodišnji paketići: GO Novi Beograd produžila prijave!

Beograd

Roditeljima novorođenih beba na Paliluli uručeno 75 dečijih kolica

Beograd

Nova podela auto-sedišta za decu na Paliluli

Društvo

Novogodišnji paketići za decu na Onkologiji