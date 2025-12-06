Novogodišnji paketići za decu Vračara – prijave do 19. decembra!

U susret novogodišnjim i božićnim praznicima, Gradska opština Vračar nastavlja tradiciju podele paketića za svoje najmlađe sugrađane.

Ko dobija paketiće?

Svi mališani rođeni posle 1. januara 2019. godine, sa prebivalištem na Vračaru.

Kako se prijaviti?

Roditelji mogu da se prijave i preuzmu vaučer radnim danima, zaključno sa 19. decembrom, od 10 do 18 časova, u prizemlju upravne zgrade Gradske opštine Vračar (Njegoševa 77, šalter desno).

Potrebno je poneti očitanu ličnu kartu roditelja i dokument za dete (izvod iz matične knjige rođenih ili zdravstvenu karticu).

Preuzimanje paketića

Paketići se preuzimaju isključivo uz vaučer, prema terminu naznačenom na njemu.

Istog dana mališani će moći da uživaju u pozorišnoj predstavi za decu u Velikoj sali Gradske opštine Vračar.

Na ovaj način opština želi da obraduje decu i unese radost u praznične dane.

Autor: Dalibor Stankov