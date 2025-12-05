Besplatni novogodišnji paketići: GO Novi Beograd produžila prijave!

Zbog ogromnog interesovanja, roditelji sa Novog Beograda moći će da prijave decu za besplatne novogodišnje paketiće i u ponedeljak, 8. decembra.

Gradska opština Novi Beograd produžila je rok za prijave za besplatne novogodišnje paketiće do ponedeljka, 8. decembra, zbog velikog interesovanja građana.

Iako je danas zvanično poslednji dan za prijavu dece do 12 godina sa teritorije opštine, roditelji će moći da prijave svoje mališane i u ponedeljak, 8. decembra, u šalter sali opštine.

„Prijava se vrši danas u Servisnom centru opštine Novi Beograd na adresi Bulevar Mihaila Pupina br. 167, od 9 do 18 časova, kao i vikendom od 10 do 16 časova, dok će u ponedeljak zbog velikog interesovanja roditelji moći da prijave svoju decu u Šalter sali Opštine od 8 do 16 časova“, izjavila je za Tanjug Ivana Nikolić, predsednica GO Novi Beograd.

Za prijavu je potrebno da roditelj donese ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu deteta, ili izvod iz matične knjige rođenih za decu koja još nemaju knjižicu. Neophodno je da dete ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Novog Beograda.

Prijavljivanje je počelo 27. novembra, a do danas je pristiglo čak 14.000 prijava. Samo tokom jučerašnjeg dana podneto je 3.000 prijava, pa je odlučeno da se rok produži.

Paketići će biti podeljeni uz svečani program u Hali sportova „Ranko Žeravica“ 27. i 28. decembra od 12 do 20 časova.

Autor: Dalibor Stankov