LEGALIZACIJA ZA SAMO 100 EVRA! Evo kako da konačno rešite višedecenijski problem

Novi zakon donosi brzu i jeftinu legalizaciju – prijave kreću od 8. decembra.
Građani Srbije konačno će moći da legalizuju svoje nekretnine po ceni od svega 100 evra po stambenoj jedinici, zahvaljujući novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.
Država će uskoro omogućiti onlajn prijavu, dok će za one koji nisu u mogućnosti da koriste internet biti dostupne i fizičke prijave u opštinama i poštama širom zemlje. Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, biće otvoreno oko 700 mesta u poštama gde će građani moći da popune prijavu uz pomoć administracije.
Prijave će se formalno primati od 8. decembra do 8. februara, a rok će verovatno biti produžen do 8. marta za dopune, komentare i prigovore. Do kraja nedelje biće objavljen obrazac sa spiskom neophodne dokumentacije.
Ministar Mali naglasio je da je ovo od ogromnog značaja za ljude koji decenijama nisu uspeli da legalizuju svoje kuće, stanove i stambene jedinice:
„Da budu svoji na svome. Ako niste legalizovali, ne možete da se priključite na komunalije, uzmete hipoteku ili prodate stan. Želimo da rešimo taj višedecenijski problem brzo i efikasno, za prosečno 100 evra po jedinici, ne po kvadratu.“
Autor: Dalibor Stankov