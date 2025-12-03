AKTUELNO

Društvo

LEGALIZACIJA ZA SAMO 100 EVRA! Evo kako da konačno rešite višedecenijski problem

Novi zakon donosi brzu i jeftinu legalizaciju – prijave kreću od 8. decembra.

Građani Srbije konačno će moći da legalizuju svoje nekretnine po ceni od svega 100 evra po stambenoj jedinici, zahvaljujući novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Država će uskoro omogućiti onlajn prijavu, dok će za one koji nisu u mogućnosti da koriste internet biti dostupne i fizičke prijave u opštinama i poštama širom zemlje. Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, biće otvoreno oko 700 mesta u poštama gde će građani moći da popune prijavu uz pomoć administracije.

Prijave će se formalno primati od 8. decembra do 8. februara, a rok će verovatno biti produžen do 8. marta za dopune, komentare i prigovore. Do kraja nedelje biće objavljen obrazac sa spiskom neophodne dokumentacije.

Ministar Mali naglasio je da je ovo od ogromnog značaja za ljude koji decenijama nisu uspeli da legalizuju svoje kuće, stanove i stambene jedinice:

„Da budu svoji na svome. Ako niste legalizovali, ne možete da se priključite na komunalije, uzmete hipoteku ili prodate stan. Želimo da rešimo taj višedecenijski problem brzo i efikasno, za prosečno 100 evra po jedinici, ne po kvadratu.“

Autor: Dalibor Stankov

