SRPSKOJ DECI U DALJU PODELJENI BOŽIĆNI PAKETIĆI Fondacija 'Sveta Petka' razveselila najmlađe pred praznik, nisu skidali osmehe s lica!

U organizaciji Fondacije “Sveta Petka”, dobrotvorne ustanove Eparhije osečkopoljske i baranjske, i uz podršku Banke “Poštanska štedionica” danas je u Dalju u Hrvatskoj organizovana dodela novogodišnjih paketića deci iz ovog kraja.

Episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim zahvalio je svima koji su učestvovali u ovoj akciji posvećenoj najmlađima, koji su najveći potencijal, i najavio da će Eparhija zajedno sa Fondacijom “Sveta Petka” nastaviti da brine o bližnjima.

Ova akcija je podsticaj da uvek treba pokazivati brigu prema onima kojima je to neophodno, rekao je Heruvim i dodao da to pokazuje ljubav i ono što crkva jeste, a to je zajednica.

“To je i poruka crkve prema svim porodicama. Crkva je mesto gde se pokazuje ljubav, gde je ljubav na prvom mestu, jer je Hristos ljubav. Nalazimo se u periodu božičnih praznika i božične radosti i rođenje Bogojavljenca Isusa Hrista u Vitlejemskoj pećini predstavlja veliku ljubav Boga prema čoveku, a isto tako treba da se ljubav čoveka prema Bogu reflektuje na obostran način, da i čovek pokaže svoju ljubav prema Bogu i onda se pokazuje pravi smisao samog praznika, jer Bog dolazi u svet”, poručio je episkop Heruvim.

Ideja ove akcije, prema rečima upraviteljice Fondacije “Sveta Petka” Danice Stanisavljević, je okupljanje, edukacija najmlađih, da se pokažu ljubav i briga, kao i da se pokaže da narod u ovom kraju može da se osloni i da računa na svoju crkvu, a kroz nju i na svoju maticu, na svoju otadžbinu.

“Želimo da pokažemo naše prisustvo uvek i svuda i u ovom krajevima. Mi smo mala družina ljudi koji smo okupljeni oko crkve pre svega i aktivno se trudimo da učestvujemo u životu parohije”, navela je Stanisavljević i dodala da je ova akcija za svetlost i radost u svakom srcu.

Član Saveta ove fondacije Ivona Jeftić navela je da je cilj ove akcije da božićna svetlost dopre do svakog deteta i svake porodice u ovom kraju.

“Danas smo podelili oko 350 božićnih paketića za srpsku decu iz Dalja i okolnih mesta. Preostali paketići biće podeljeni 6. januara, na Badnji dan, u više crkava u Vukovaru, ali i u drugim krajevima naše Eparhije – tamo gde deca sa radošću čekaju znak pažnje i topline”, rekla je Jeftić i dodala da su paketići mali znak ljubavi, brige i poruke da najmlađi nisu zaboravljeni, da neko misli i moli se za njih.

Autor: Jovana Nerić