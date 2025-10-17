Fondacija "Sveta Petka" održala je osnivačku sednicu u Dalju, u prisustvu savetnika predsednika za regionalna pitanja i izaslanika predsednika Republike Miloša Vučevića, episkopa osečko-poljskog i baranjskog Heruvima i upravnice fondacije Danice Stanisavljević, gde je iskazan jasan cilj- očuvanje identiteta srpskog naroda na prostoru Hrvatske.

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević pozdravio je prisutne i čestio vladiki osečko-poljskom Heruvimu i upraviteljci Danici Stanisavljević na svojevrsnoj avanturi i poduhvatu.

-Posebno u ovim vremenima kada odlučite da se bavite ovim pozivom za koji su se opredelili. Ovo je bogougodno delo i veruje da će Fondacija „Sveta Petka“ doneti dodatnu snagu za očuvanje nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta Srba na prostorima Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Na ovim prostorima gde naš narod živi vekovima, što pokazuju svetinje i dobro predvideti šta donosi buduće vreme. Ono što je cilj ove fondacije jeste da se na još bolji način posvete najmlađim pripadnicima srpskog naroda kako bi mogli da uče o svom nacionalnom identitetu, da ne zaborave sovje pismo i veru, da ne zaborave šta je naš DNK. Ovaj posao koji je pred njima uz blagoslov nešto što se čekalo. Činjenica da su nas ovde sabrali s obe obale Dunava, da su ovde predstavnici Srba iz Hrvatske, saborski zastupnici, vladika domaćin, mi sa stane matice otadžbine Srbije, deluje da je to dobar početak- istakao je Vučević.

On je posebno istakao da ovo nije misija koja se bavi državnim pitanjima, bilateralnim odnosima, već je fondacija koja ima za misiju da pomogne očuvanje našeg naroda na ovim prostorima.

-Hvala svima i ja se nadam da će narod na ovom prostoru razumeti značaj ove fondacije. Isto kao što to činimo u BiH, kao što činimo u Crnoj Gori, Mađarskoj, Rumuniji, kao što i Hrvatska legitimno i legalno pomaže očuvanje Hrvata u Srbiji, tako i Srbija ima volju i snagu da pomogne svom narodu, da pomogne u školovanju, studiranju. Postoji bezbroj opcija za saradnju, samo je do nas ako smo voljni. SPC je najbolji most da nadomesti državu u određenim kontekstima i trenucima. SPC je uvek bila kamen temeljac za očuvanje našeg identiteta. Nadam se da ćemo graditi bolje bilateralne odnose između Srbije i Hrvatske. To treba i jednima i drugima.

Episkop Heruvim istakao je da ova dobrotvorna ustanova nije samo simbol humanosti, već i konkretan izraz misijskog delovanja Crkve Božije u delu spasenja i pokazatelj zajedničke odgovornosti prema najugroženijima među našim narodom na ovim prostorima.

-Na prvom mestu bih bio blagodaran gospodinu Milošu Vučeviću kao predstavniku Republike Srbije, našim vladikama koji su došli, ljudima koji su se okupili danas na ovom skupu. Ova inicijativa za osnovni cilj ima Jevanđelje Hristovo, kao najsavršeniji zakon. Prva ideja koja je potekla je ta da vođeni Jevađeljem Hristovim, koja je nit koja nas spaja od Svetog Save do danas, bude rukovoditelj u ostvarivanju zadataka i ciljeva. Ovo je veliko deli i ljubav božija jer će pomoći zajednici na ovim prostorima koja je mučenička i stradalna. Iz tog stradanja rađa se vaskrenje. Uz blagoslovene projekte znamo da nas otadžbina nikada nije ostavila i neće. Jedina i osnovna poruka i pouka sa ovog skupa jeste da nas treba graditi sloga. Jedinstvo nam je neophodno i preko potrebno, jer jedino tako možemo ispuniti svetosavsko predanje gde god se naš narod nalazio. Sloga i jedinstvo je naš imperativ postojanja svakog Srbina gde god on bio- poslao je snažnu poruku vladika Heruvim.

-U Svetom Pismu se često naglašava važnost služenja i pomaganja bližnjima. Isus Hristos nas tome poučava rečima: „Zaista vam kažem, što god učiniste jednom od ove moje braće najmanje, meni učiniste”. (Mt. 25,40) Ove reči nas podsećaju da su svi naši postupci ljubavi i dobrote prema drugima, zapravo, jedan jedinstveni čin ljubavi prema samome Hristu. Hristos je bio uz one koji su patili i trpeli: lečeći bolesne, hraneći gladne i donoseći utehu onima u patnji, pokazivao je svoju beskonačnu ljubav. Svedočanstvo za to su reči Svetog Jevanđelja: „Duh Gospodnji je na meni, jer me pomaza da blagovestim siromasima, posla me da iscelim one koji su srcem slomljeni”. (Lk 4,18-19) Ovaj poziv na služenje i pružanje pomoći postao je temelj Hristovog delovanja a trebalo bi da bude i temelj svih naših dela i nas samih ako želimo da budemo prepoznati kao narod Božiji. Kazujući o tome ko će biti blažen, u Novom zavetu, Hristos pominje i milostinju, pa kaže: „Blaženi su milostivi, jer će biti pomilovani” (Matej 5, 7). Zatim, nastavlja Hristos još konkretnije i preciznije: „Pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide: inače plate nemate od Oca svojega koji je na Nebesima… A ti kad činiš milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja. Da bi milostinja tvoja bila u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratiće tebi javno”. (Matej 6, 2-4) Dakle, Hristos nas poučava da milostinja treba da je tajna ili skrivena, skromna i nesamohvalisava, mada ne isključuje ni javna dobra dela jer kaže: „Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima”- naveo je episkop osečkopoljski i baranjski.

On je podsetio i na to koliko je važno pomagati i da tome svedoči i činjenica da su se i ktitorstvo i priložništvo našli u kanonu Svete Liturgije i postali njen sastavni deo.

-Tako, na velikom Vhodu sveštenoslužitelji pominju ktitore i priložnike i za njih uznose molitve Gospodu. Draga braćo i sestre, čovek je biće zajednice, a ljubav na delu se samo u zajednici može projaviti i svako od nas mora imati u vidu da biti hrišćanin znači projaviti ljubav prema drugom čoveku. Fondacija „Sveta Petka” predstavlja svetionik nade i ljubavi u našoj stradalnoj i mučeničkoj zajednici- reči su episkopa.

Kako dalje navodi, kroz raznovrsne planirane projekte i inicijative, ova Ustanova Eparhije osečkopoljske i baranjske biće na usluzi porodicima i deci u potrebi, podržavaće obrazovanje mladih i pružati pomoć potrebitim starijim osobama u budućnosti.

-Svaki doprinos, bez obzira na veličinu, čini razliku i pokazuje da zajedno možemo stvoriti bolje okruženje oko sebe i biti na pomoći potrebitima. Energija koja nas je okupila svedoči o velikome delu ljubavi koje će trajati i koje nam daje snagu da istrajemo u ovoj inicijativi i da se od činjenja dobra nikad ne umorimo. To nam je zadatak i cilj svih nas okupljenih u Upravnom savetu ove Fondacije. Blagodarimo svim ljudima koji su od početka uzeli učešća u radu naše Dobrotvorne ustanove a posebno pominjemo one koji iz opravdanih razloga nisu danas sa nama a koji svojim iskustvom i znanjem podržavaju naš rad i koji će delovati kroz ovu Ustanovu naše Eparhije i tako doprineti misiji Crkve na ovim prostorima. Među njima, prvenstveno bih istakao našeg znamenitog i uvaženog akademika, profesora Darka Tanaskovića, koji se na poziv da učestvuje u ovoj plemenitoj ideji odmah s radošću odazvao, te vam, takođe, svima, ovom prilikom, prenosim njegove srdačne pozdrave.

Episkop Heruvim pozvao je sve da podrže rad Fondacije „Sveta Petka”, bilo kroz donacije, volontiranje ili širenje svesti o njenim aktivnostima.

-Vaša podrška može doneti promene koje će trajati. Na kraju, zahvaljujem svima koji su došli danas kao i onima koji su već podržali ovu divnu i plemenitu inicijativu. Zajedno možemo nastaviti da pišemo priču o solidarnosti, ljubavi i uzajamnoj podršci. Vera, nada i ljubav su osnovne dimenzije novozavetnoga iskustva Božije pravde pa tako i putokaz i snaga ove naše Ustanove, njena snaga koja se izliva kao milost Božija na sve ljude svih vremena i pokolenja bez obzira na socijalni stalež i položaj. Da bismo na pravi način, kroz jevanđelsko i svetopisamsko iskustvo shvatili naše postojanje u istoriji, najbolje nam svedoče reči Svetog proroka Isaije: „Svi mi smo kao nečisti i kao prljave krpe sva naša pravedna dela; svi venemo kao list, a bezakonja nas, poput vetra, odnose“. (Is. 64,6) Novi Izabrani narod – Hrišćani, prepoznaju se, ne kroz zakon i proroke, već kroz ljubav i reč Božiju koja se ovaplotila u večnu pravdu Božiju ovde u istoriji, o čemu nam svedoči i Sveto Otkrovenje: „...i Ime se njegovo zove: Logos (Riječ) Božiji”. (Otk. 19,13) Na kraju svog skromnog obraćanja, još jednom vas sve srdačno pozdravljam, želeći vam svako istinito dobro od Boga i ljudi i neka bi i ovo delo ljubavi Božije bilo svima na korist i spasenje u večnoj ljubavi i pravdi Gospoda i Boga našeg Isusa Hrista kome slava i hvala u sve vekove. Amin- zaključio je.

Prisutnima se obratila i Danica Stanisavljević, upravnica Fondacije "Sveta Petka", koja se zahvalila Preosvećenom vladici Heruvimu koji joj je poverio odgovoran zadatak.

-Privilegiju da budem deo Dobrotvorne ustanove Eparhije osečkopoljske i baranjske- Fondacije koja nosi ime najveće srpske svetiteljke, doživljavam kao veliki blagoslov. Nadam se da ću dostojno obavljati poverenu mi dužnost, na radost i na korist našeg naroda. Sve bih vas zamolila da nam se priključite i pomognete; podržite plemenite ljude koji su bez oklevanja prihvatili da postanu deo Upravnog saveta Fondacije i svojim angažmanom postanu njen deo- reči su Stanisavljević.

Upravnica je dalje naglasila da je fondacija od samog osnivanja postavila visoke ciljeve u duhovnosti, svetosavlju i svetonikolajevskom nasleđu.

- Ovo delo ljubavi nije samo institucija, već živi organizam koji teži očuvanju i promovisanju naših duhovnih vrednosti i temeljnih načela jevanđelskog nasleđa. Naša misija je jasna: kroz različite projekte i aktivnosti želimo da obogatimo duhovni život srpske zajednice u ovom delu Hrvatske. Fondacija „Sveta Petka” pruža podršku obrazovnim programima, duhovnim seminarima i kulturnim manifestacijama koje osnažuju naše veze sa tradicijom i identitetom i povezuju nas sa našom Otadžbinom Srbijom. Svetosavlje, kao put koji nas vodi ka istini i ljubavi, osnova je naših delovanja. Kroz njegovo učenje, učimo o važnosti zajedništva- Crkve kao najsavršenije zajednice ljubavi, međusobnog poštovanja i solidarnosti. Naša Dobrotvorna ustanova će ove vrednosti prenositi na mlađe generacije jer verujemo da je znanje i razumevanje našeg nasleđa ključno za izgradnju bolje budućnosti- istakla i dodala:

-U duhu predanja Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, težićemo da budemo svetlost u tami, da pomažemo onima kojima je pomoć potrebna i da svugde širimo ljubav i dobrotu. Naši projekti uključuju humanitarne akcije, podršku porodicama u nevolji i promociju vrednosti koje nas čine boljim ljudima. Na taj način, nastojaćemo da ispunimo dve najveće Božje zapovesti: Da svim srcem volimo Gospoda i Boga svoga i da volimo svog bližnjega.

Stanisavljević je pozvala sve da se pridruže njihovim naporima i podvukla da svaka ruka, svaki doprinos, ma koliko mali bio, može napraviti veliki pomak.

-Zajedno možemo osnažiti zajednicu srpskog naroda koji ovde živi, obogatiti njihov duhovni život, čuvati i sačuvati svetinje koje su nam ostavili naši preci. Kroz svoje ciljeve i zadatke, Fondacija „Sveta Petka” može značajno doprineti razvoju srpske zajednice u Hrvatskoj i tako nastaviti misiju Svetog vladike Nikolaja i osnažiti duhovne vrednosti koje su iz te misije proistekle. Mi verujemo da svako dete zaslužuje priliku da se obrazuje i da razvija svoje od Boga dane talante, te ćemo kroz različite aktivnosti i podršku nastojati da im omogućimo sve što im je potrebno za napredak. Napominjemo da je važno da se oslonimo na zajednicu i brigu prema bližnjem jer jedino zajedno možemo stvoriti bolju budućnost za našu decu.Ova inicijativa je poziv svima da se uključe i pomognu u ostvarivanju naše plemenite misije, vođeni rečima Gospoda Isusa Hrista: „Pustite decu neka dođu k meni“ i drugim rečima Gospodnjim: „Jer takvih je Carstvo Nebesko“. Na kraju, neka nas vođstvo Svete Prepodobne majke Paraskeve inspiriše da radimo sa ljubavlju i posvećenjem, čuvajući svetosavlje i svetonikolajevsko predanje u srcima svih nas-reči su upravnice.

