Oglasio se premijer Đuro Macut o napadu na sina Miloša Vučevića: Ne postoji ništa gore

Premijer Đuro Macut osudio je danas napad na Mihaila Vučevića, sina savetnika predsednika Republike Srbije za regionalna pitanja Miloša Vučevića, istakavši da u demokratskom društvu nema mesta za manipulacije zasnovane na neproverenim informacijama i iznošenju neistina.

Macut je rekao da osuđuje svaki vid govora mržnje i klevetničkih izjava usmerenih na pojedince, a posebno kada se takvi napadi temelje na ličnim, porodičnim ili političkim vezama.

Demonstranti ispred kuće premijera Đure Macuta, brata Ane Brnabić i direktora JKP "Gradska čistoća" Marka Popadića (Foto)

- Napad na Mihaila Vučevića nije samo lični napad - to je i napad na bivšeg premijera i sadašnjeg savetnika predsednika Republike, gospodina Miloša Vučevića. Ovi napadi dobijaju posebno zlonameran karakter kada se zna da je reč o čoveku koji je patriota, koji voli svoju zemlju i koji je svoj rad posvetio njenom napretku - naveo je premijer.

"Ne postoji ništa gore nego da se nečija deca napadaju"

Prema njegovim rečima, "ne postoji ništa gore u jednom društvu nego da se nečija deca napadaju sa političkom konotacijom i da je to čin koji prevazilazi političke razlike i pogađa same temelje ljudskog dostojanstva".

- U demokratskom društvu nema mesta za manipulacije zasnovane na neproverenim informacijama i iznošenju neistina. Takva praksa urušava poverenje građana, polarizuje društvo i nanosi nepopravljivu štetu javnom diskursu - istakao je predsednik vlade.

Macut je pozvao sve aktere javnog života, medije i građane da se uzdrže od neosnovanih optužbi i govora mržnje, te da doprinesu izgradnji političke kulture zasnovane na činjenicama, argumentima i međusobnom poštovanju.



Odbornik u Skupštini grada Novog Sada Miša Bačulov je ranije danas u objavi na Instagramu optužio pristalice SNS da su, na čelu sa sinom predsednika te stranke Miloša Vučevića, navodno gađali farbom kuću komšije Bačulova i izneo tvrdnju da je "farba bila namenjena njemu".

Autor: D.B.