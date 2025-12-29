Gujon: Volonteri iz Francuske stigli na Kosovo i Metohiju, počeo je 56. humanitarni božićni konvoj

Na Kosovo i Metohiju danas je stigao 56. po redu Božićni konvoj iz Francuske. Tokom sedam dana, francuski volonteri će deliti humanitarnu pomoć domaćinstvima i školama po srpskim enklavama, saopštila je Humanitarna organizacija „Solidarnost za Kosovo“ .

Osnivač Solidarnosti za Kosovo Arno Gujon kaže da su kao i prethodnih godina, volonteri iz Francuske uzeli godišnje odmore na poslu i prešli više od 2.000 kilometara u jednom pravcu kako bi doneli pomoć za Srbe koji žive u enklavama.

„Ove godine, naši volonteri će obići mesta u Kosovskom Pomoravlju, na centralnom Kosovukao i sela u Metohiji i na Šar planini. Oni će preći stotine kilometara i podeliti na desetinestočnih grla (ovce i koze), šporeta i bele tehnike. Deci će biti podeljena nova odeća, obućakao i školski pribor i igračke. Volonteri će obići i nekoliko seoskih škola i doneti nove školsketable i opremu. Biće puno posla ali će srce svih nas biti još punije kada završimo konvoj ipokažemo porodicama u enklavama ono najvažnije - da nisu same”, rekao je Gujon.

Gujon ističe da uprkos zabrani da uđe na Kosovo i Metohiju koja mu je izrečena 2018. godinenjegova humanitarna organizacija nastavlja da radi i pruža pomoć onima kojima je najpotrebnija.

„Iz godine u godinu imamo sve više donatora iz Francuske. Zahvaljujući njima, obnavljamoškole, igrališta, ambulante, manastire, organizujemo letovanja za decu i božićne konvoje. Svedok pomoć od francuskih porodica stiže i dok postoji neko ko je spreman da pređe hiljadekilometara kako bi bio uz Srbe sa Kosova i Metohije, naša misija se uspešno nastavlja“,zaključio je Arno Gujon.

Božićni konvoj humanitarne organizacije “Solidarnost za Kosovo” se organizuje već 21 godinu a do sada je na stotine francuskih volontera posetilo Kosovo i Metohiju i dopremilo preko 700 tona pomoći stanovništvu u enklavama.

Autor: S.M.