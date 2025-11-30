Gujon: Jedno od najvećih srpskih sela na centralnom Kosovu i Metohiji dobilo novi sportski teren

Humanitarna organizacija „Solidarnost za Kosovo“ predvođena Arnoom Gujonom obnovila je sportski teren i donirala opremu i rekvizite novoosnovanom fudbalskom klubu u selu Dobrotin na Kosovu i Metohiji.

Do sada su deca iz Dobrotina imala loše uslove za vannastavne aktivnosti jer je sportski teren u centru sela bio zapušten i oronuo. Odlazak u obližnja mesta radi treninga bio je nemoguć zbog nedostatka prevoza i bezbednosti.

Zbog toga je, kako kaže Arno Gujon, osnivač Solidarnosti za Kosovo zahvaljujući donatorima iz Francuske, obnovljen sportski teren sa novim golovima, koševima, modernom podlogom i zaštitnom ogradom što će značajno poboljšati uslove za decu.

“Kada smo čuli da će u Dobrotinu biti osnovan prvi fudbalski klub odlučili smo da im pomognemo i damo zamah njihovom početku. Ovo je jedno od najvećih sela na centralnom Kosovu sa puno dece i drago mi je što će njihovo, inače veoma teško

odrastanje, biti bar malo olakšano našom donacijom. Ove godine renovirali smo sportski teren u Sušici kod Gračanice, a sada i u Dobrotinu. Kada vidite sa koliko radosti deca trče po terenu i kako sa nestrpljenjem dolaze na treninge, onda shvatite koliko im je nedostajalo ovakvo mesto”, rekao je Gujon.



Humanitarna organizacija „Solidarnost za Kosovo“ je za ovaj projekat izdvojila 30.000 evra dok će u narednom periodu nastaviti da realizuje projekte sa ciljem da deci sa Kosova i Metohije obezbedi zdravo, bezbedno i podsticajno okruženje za

odrastanje.

Autor: S.M.