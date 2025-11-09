Na Kosovu i Metohiji danas drugi krug lokalnih izbora

U Autonomnoj pokrajini Kosovu i Metohiji danas će se održati drugi krug lokalnih izbora u 18. opština.

Kampanja za drugi krug izbora počela je u ponedeljak, 3. novembra i završava se danas u 7 časova kada se otvaraju biračka mesta.

Do 19 časova glasaće se u Đakovici, Gnjilanu, Dragašu, Kačaniku, Klini, Kosovo Polju, južnom delu Kosovske Mitrovice, Obiliću, Orahovcu, Peć, Priština, Prizren, Suva Reka, Vitina, Vučitrn, Junik, Mamuša i Klokot.

U Klokotu, opštini sa srpskom većinom, kandidat Srpske liste za gradonačelnika opštine je Božidar Dejanović, dok je kandidat Građanske inicijative Srpska narodna sloga Srećko Spasić, koji je zauzeo drugo mesto u trci u prvom krugu u Klokotu uoči drugog kruga, odlučio da se pridruži Srpskoj listi sa ostalim članovima GI.

Uprkos tome, CIK je saopštio da će se u drugom krugu formalno takmičiti dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najviše glasova, uključujući i Spasića.

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od privremenih institucija u Prištini.

U prvom krugu lokalnih izbora održanom 12. oktobra, koji je obeležila velika izlaznost u sredinama sa srpskom većinom, najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na izborima za gradonačelnike pobedila je u devet od 10 opština sa srpskom većinom, dok je u izborima za odbornike, Srpska lista pobedila u svih 10 opština sa srpskom većinom.

