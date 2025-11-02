AKTUELNO

Završen drugi krug lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji: Do 17 sati glasalo 39,2 odsto birača

Građani Severne Makedonije glasali su danas za gradonačelnike u drugom krugu osmih lokalnih izbora od sticanja nezavisnosti, a birališta su zatvorena u 19.00 časova.

U drugom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji do 17.00 sati glasalo je 39,2 odsto birača, dok je u Skoplju u istom periodu izlaznost bila 28,5 odsto, saopštila je Državna izborna komisija (DIK).

Foto: Tanjug AP/Boris Grdanoski

Od skopskih gradskih opština, najveća izlaznost zabeležena je u opštinama Karpoš, gde je glasalo 40,7 odsto birača, i Centar, gde je do 17.00 sati glasalo 39,4 odsto birača, dok je najmanja izlaznost na izborima zabeležena u opštini Saraj - 8,7 odsto, prenosi portal Plusinfo.

Foto: Tanjug AP/Boris Grdanoski

Pravo glasa u drugom krugu ima 1.013.375 birača, koji glasaju na 1.771 biračkom mestu u 32 opštine i gradu Skoplju.

U prvom krugu lokalnih izbora, odbornici su izabrani u 79 opština i za Grad Skoplje, a u 44 opštine gradonačelnici su dobili većinu glasova i već su im uručene odluke o preuzimanju novih funkcija.

Foto: Tanjug AP/Boris Grdanoski

U opštini Šuto Orizari na tri biračka mesta ponavljaju se izbori za članove veća zbog nepravilnosti u prvom krugu lokalnih izbora, koji su u Severnoj Makedoniji održani 19. oktobra.

