Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: VMRO-DPMNE ubedljivo vodi – opozicija u šoku!

ržavna izborna komisija (DIK) Severne Makedonije objavila je prve nezvanične rezultate lokalnih izbora za gradonačelnike, nakon obrade 23,56% glasova na državnom nivou.

Prema trenutnim podacima, VMRO-DPMNE beleži ubedljivo vođstvo u čak 51 opštini, što je čini najuspešnijom strankom u dosadašnjem toku izborne trke.

Koalicija VLEN trenutno ima podršku u 9 opština, dok NAI, predvođena strankom DUI, vodi u 7 opština. Isto toliko – 7 opština – beleži i SDSM, dok Demokratska partija Turaka vodi u jednoj opštini.

DIK upozorava da se obrada glasova odvija različitim tempom u pojedinim opštinama, pa se očekuju moguće promene u rezultatima kako se broj obrađenih glasova bude povećavao. U nekim opštinama je već obrađen veći deo glasova, dok u drugima taj procenat ostaje nizak, što ostavlja prostor za iznenađenja u nastavku izborne noći.

Stranka VMRO-DPMNE već slavi u sedištu u Skoplju, dok se opozicija suočava sa ozbiljnim izazovima. Očekuje se da će naredni sati doneti dodatne podatke koji mogu potvrditi ili promeniti trenutni odnos snaga.

