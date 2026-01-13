'NEMA VEĆE RADOSTI OD OSMEHA NAŠIH MALIŠANA' Adrijana Mesarović podelila novogodišnje paketiće deci u Kuli

Ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas Opštinski odbor te stranke u Kuli i podelila paketiće deci članova. Uz dečju muziku i animatore, Deda Mraza i ledenu kraljicu, Mesarović je podelila 60 paketića.

- Jako sam srećna što sam danas u Kuli, vi znate da sam ja Vojvođanka. Nema veće radosti od osmeha naših mališana, to je naše najveće bogatstvo - rekla je Mesarović dok je delila paketiće.

Ona je deci poželela da budu još bolji sa svojim roditeljima, da budu zdravi, srećni, nasmejani i da sanjaju velike snove.

- Da naučite da sanjate onako kako je predsednik naše zemlje sanjao velike snove za našu zemlju i ostvario ih sve i da učimo od njega kako se ostvaruju veliki snovi - rekla je Mesarović.

Ona se pozdravila sa svakim detetom i pitala ga za novogodišnje želje, a zatim se slikala sa svima koji su želeli i zahvalila roditeljima koji, kako je rekla, vole i poštuju svoju zemlju i grade bolju budućnost za svoju decu. U Opštinskom odboru SNS u centru Kule, pored muzike, animatora i paketića, decu su dočekale i bojanke sa motivima Nove godine kao i sto sa posluženjem.

Autor: Iva Besarabić