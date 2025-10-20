ADRIJANA MESAROVIĆ ODGOVORILA NIKEZIĆU: Đilasov menadžer za zatvaranje fabrika i pljačkanje državnog budžeta

Ministarka privrede Adrijana Mesarović kazala je da je SNS spasao državu od Nikezićevog "znanja i stručnosti".

Ona je tim povodom na svojoj Instragram stranici napisala:

-Dušan Nikezić, Đilasov menadžer za zatvaranje fabrika i pljačkanje državnog budžeta, je pokazao šta zna o ekonomiji kada je za samo četiri godine, od 2008. do 2012. godine, budžetski deficit povećan sa 2,5 na 6,4 odsto, a nezaposlenost sa 13,5 na preko 25 odsto. Građani se svaki dan zahvaljuju što smo ih spasili od Nikezićevog ,,znanja i stručnosti”! Oni su ukrali od građana Srbije najmanje 619 miliona evra, a mi smo Srbiju ekonomski oporavili, ostvarili godišnje investicije od 5,2 milijardi evra i zaposlili preko pola miliona ljudi. I to je razlika između njih i nas! Jedino što Nikezić zna jeste taj njihov ,,ekonomski patriotizam” koji je podrazumevao lično bogaćenje na narodnoj grbači, kombinacije sa njihovim tajkunsko-kriminalnim klanom, pljačkaške privatizacije i budzašto prodaju državnih resursa. Nažalost, građani su na svojoj koži osetili Nikezićevu ,,stručnost”, po praznim novčanicima i praznoj državnoj kasi. Nikada nećemo dozvoliti da ti i takvi nastave da se bogate na državnim funkcijama, da ponovo kradu narodne pare! Mi ćemo i dalje činiti sve da jačamo našu ekonomiju, da zapošljavamo i povećavamo životni standard građana - napisala jue Mesarović i dodala:

Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke, na čely sa Milošem Vučevićem, Srbija je dobila investicioni kreditni rejting i postala jedna od najbrže rastućih ekonomija i regionalni lider u privlačenju stranih direktnih investicija. Nastavljamo da ulažemo u dalji razvoj naše privrede, jačanje malih i srednjih preduzeća, da podržavamo žene preduzetnice, ... u sve ono što Đilasov i Nikezićev pljačkaški klan nikada nije radio već su dok su bili na vlasti bezobzirno trošili i krali novac građana.

