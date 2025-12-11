Adrijana Mesarović poručuje: U Nišu otvoreno 11 fabrika, nezaposlenost na istorijskom minimumu

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je povodom izjave narodne poslanice SSP Jelene Milošević.

- Zapita li se neko šta je dotična Jelena Milošević uradila za Niš, ili šta uopšte zna da radi, osim da se lažima ogrebe za malo jeftinog publiciteta? Šta drugo i očekivati od perjanice Đilasa i njegovih ,,poštenjačina”. Oni su do 2012. godine pokazali šta znaju i kako ,,brinu” o državi i narodu. Zatvarali su fabrike po Srbiji i 550.000 ljudi ostavili bez posla dok su istovremeno narodne pare trpali u svoje džepove. I logično je da oni nemaju pojma ni šta jedna fabrika znači, a kamoli šta znači 11 fabrika koliko je od 2012. godine otvoreno u Nišu.

Pamtiće Srbija Đilasa i njegove perjanice ali ne po otvaranju fabrika već po najmanje 619 miona evra koje je ukrao dok je bio na raznim državnim funkcijama! Skupo nas je koštala njihova vlast. I da imaju i malo morala, ne bi se usudili da oni nekome danas drže lekcije. Ali pošto nemaju ni morala, ni stida ni srama, dotična Jelena Milošević se tobož jako brine za privredu Niša. Nema potrebe! Naša država je u sigurnim rukama jer predsednika Aleksandra Vučića podržava većinska Srbija! Danas je u Nišu nezaposlenost na istorijskom minimumu, a za vreme Đilasove vlasti u Nišu je tada zatvorena kompletna elektronska industrija, preko 20.000 radnika je ostalo bez posla. Oni su zatvarali fabrike, a mi ih otvaramo!



U poslednjih 13 godina zahvaljujući privrednom ambijentu, investicionoj klimi, spoljnoj politici i isključivo politici Aleksandra Vučića, u Nišu je otvoreno čak 11 fabrika. Oni su krali od države i naroda i zatvarali fabrike, a mi radimo, gradimo, zapošljavamo. To je razlika između njih i nas! U Nišu je prosečna plata 2012. bila 312 evra, a danas je u Nišu prosečna plata 899, odnosno 900 evra! To su činjenice, a oni mogu da mrze i lažu koliko hoće - ne mogu ih promeniti!

Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, danas je veliki dan za Niš! Otvaraju se dve nove fabrike - italijanski Ariston i austrijski Palfinger. Otvaraju se 375, odnosno, 300 novih radnih mesta! To je Srbija koja radi, napreduje i ide napred- napisala je Mesarović na svom Instagramu.

Autor: D.Bošković