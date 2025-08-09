'NIKADA VIŠE ĐILASOVA POLITIKA PLJAČKE' Ministarka Mesarović pružila snažnu podršku predsedniku Vučiću: Besmisleno je porediti Đilasovu Srbiju sa Srbijom koju već 13 godina gradi naš predsednik

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je povodom gnusne pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću na naslovnoj strani dnevnog lista "Danas".

-Jasno je šta hoće Dragan Đilas, blokader-milioner, čije su privatne firme zaradile 619 miliona evra dok je bio na državnim funkcijama - hoće da se po svaku cenu dočepa vlasti i narodnih para! Nije Đilas nikakav borac za pravo i pravdu, on je borac za čistu lovu! Dok je bio na vlasti sa svojom žutom lopovskom bandom, Srbiju je pljačkao, zadužio, unazadio i pretvorio državne resurse u svoju partijsku kasu. Da nije tužno, bilo bi smešno. To vam dođe kao kad lopov govori o poštenju- napisala je Mesarović na svom zvaničnom Instagramu.

Ministarka je dodala da niko normalan ne želi da se vratimo u mračna Đilasova vremena, u kojima je politika bila sinonim za pljačku, korupciju i zatvaranje vrata za investicije.

- Beograd je ostavio pred bankrotom, bez i jedne investicije. A pogledajte naš Beograd danas - moderna i razvijena evropska prestonica, na ponos svih nas. Besmisleno je porediti Đilasovu Srbiju sa Srbijom koju već 13 godina gradi naš predsednik Aleksandar Vučić ostvarujući rekordne investicije, najveći infrastrukturni razvoj u modernoj istoriji, stalni rast plata i penzija i međunarodno poštovanje. Srbija beleži najbolje rezultate u svim sferama života, ima najotporniju ekonomiju koju nisu uspeli da sruše ni Đilasovi nasilnici blokaderi, uz sav prljavi novac koju je za to uložen spolja i iznutra. I sad besan i očajan jer mu nije uspeo ni jedan scenario rušenja Srbije i nasilnog dolaska na vlast, Đilas ponovo poziva na rušenje institucija koje štite stabilnost i bezbednost građana, kao što je BIA, i vraćanje države u doba političkog haosa- reči su ministarke.

Ona je naglasila da nasuprot Đilasove Srbije haosa i političkog revanšizma, je Srbija snažne ekonomije, novih radnih mesta, investicija, Srbija koja gradi puteve, fabrike, bolnice i škole, i koja štiti interese svog naroda, gde god on živeo.

-Sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Republike Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da čuvamo stabilnost, snažimo ekonomiju, gradimo i unapređujemo našu Srbiju, uprkos željama Đilasa i njemu sličnih koji bi da je vrate u najmračniju prošlost. Srbija nastavlja napred, jača nego ikada! Nikada više Đilasova politika pljačke, korupcije, bogaćenja na račun naroda i dolazak vlast po cenu uništenja Srbije Neće im proći! Pobediće Srbija- poručila je.



Autor: Iva Besarabić