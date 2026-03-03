KAKO JE BRANKA MITROVIĆ POSTAVLJENA NA FUNKCIJU SUDIJE? Pominje se i Nenadić...

Dobro se zna ko joj je muž!

Branka Mitrović je supruga Radoša Mitrovića, poznatog pod nadimkom "Čuma Ciganin" iz Čačka, koji, prema pojedinim saznanjima, kako se veruje ima snažan uticaj na Mladena Nenadića, glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK).

Ono što je posebno interesantno jeste dokle seže uticaj Radoša Mitrovića.

Naime, prema pojedinim saznanjima Branka Mitrović je 2018. godine izabrana i za sudiju Apelacionog prekršajnog suda u Kragujevcu? Pre toga, godinama je radila kao sudija Prekršajnog suda u Čačku.

Kada se uzme u obzir uticaj koji ima Radoš Mitrović, dovodi se ne samo ko diriguje JTOK-u, već i kako je doneta odluka za izbor njegove supruge za sudijsku funkciju? Prirodno se nameće pitanje uticaja ličnih i porodičnih veza na postupke izbora i napredovanja u pravosuđu?

Autor: S.M.