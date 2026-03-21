ČUVAJU JEDNO DRUGOM LEĐA? Aneli ubeđena da se Asmin šlihta Mileni, Maja dodatno raspalila vatru , Alibaba odmah podivljao: Imam dokaze! (VIDEO)

Ne zna se ko koga drži u šaci!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Mileni Kačavendi.

- Ovo je jedna velika katastrifa za Kačavendu, ona ne zna šta radi. U neku ruku mi je mnogo drago jer je potencirala da je imala brak 27 godina, da je odlična majka i jakog kredibiliteta napolju. Za samo mesec dana je pokazala da nije dobra žena i dobra majka. Ona je najstrašnije vređala Teodoru, da je ona svašta nešto radila napolju, a ovde je sama ustala i pričala o svojim s*ksualnim avanutrama i lažnim verenicima. Janjuš je na Igri istine rekao: "Da nećeš možda da kažeš da smo imali s*ks" i moglo je da ostane na porukama. Ona je ovde sve sama pričala i niko je nije izdao. Ja Janjuša nikad nisam video da se zacrveni osim onda u sedmici i kad je ova tema. Vidim da mu je neprijatno, a ovo je žena bez blama i srama. Što se ove teme tiče prvo sam mislio na s*s, a onda sam shvatio da je indicirala na to - rekao je Bebica.

- Terza, ti i Dača ste joj danas rekli da se ona i dalje smeje na sve - rekla je Ivana.

- Uvek sam sa njoj imao takav odnos da se posvađamo, pa se pomirimo. Žao mi je u koju situaciju se dovela. Njoj ne dolazi do mozga šta mi njoj pričamo. Dača i ja smo se iznervirali, pa sam ja i otišao. Kačavenda i Janjuš se poznaju od sezone sedam, nije spavala sa čovekom kog je upoznala pre dva dana. Ljudi sad mogu da pomisle da je sve radila zbog teme. Savteovali smo je da prestane d apriča i da ćuti. Ona priča o kamagri, on priča da je imao za osam, pa spominje decu... I dalje se nadovezuje. Ćuti i trpi, ovo će proći! Sećam se kako je u sedmici us*ravala Milicu i Teodoru, a nije se znalo da je bila sa Sanjinom u karantinu. Sve je sad došlo na naplatu - rekao je Terza.

- Da li misliš da je Asmin spustio loptu zbog Aneli jer im je zajednički nepijatelj? - pitala je Ivana.

- Ne mislim, mislim da je zbog Maje. Uvideo je koliko je loše kad gaziš ženu. Možda pokazuje u kom je fazonu sad. Ne želi da dodatno staje na muku. Sad bi Asmin mogao da je gazi i urniše, ali je štedi. Aneli sada samo raste u narodu! - rekao je Terza.

- Ja želim da čujem istinu o Asminu i Kačavendi, neprirodno su se povukli - rekla je Aneli.

- Ja se njoj ne šlihtam samo da kažem. Da li postoji jedan osoba gde sam ja ogovarao Milenu van crvnog stola? - pitao je Asmin.

- Postoji, evo meni - rekla je Maja.

- Maja je prestala da njemu govori to za Kačavendu čim sumnja - rekla je Aneli.

- Šlihta se - rekla je Maja.

- Postoji tu pozadina velika! Milena je rekla da bi se kuća okrenula kad bi progovorila o dva učesnika ovde- rekla je Aneli.

- Sve što sam rekao tvrdim, osim da je incest majka i dokazaću napolju sve - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić