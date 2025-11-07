AKTUELNO

Opet promenila ploču: Aneli ipak tvrdi da ju je Alibaba prevario sa Stanijom, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Više se ne zna ko pije, a ko plaća!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević na samom startu porazgovarao je sa Aneli Ahmić, koja je priznala da je Asmin Durdžić ipak prevario sa Stanijom Dobrojević.

- Aneli, optuživala si Alibaba da je lažov, a ti si priznala da si ti lagala naciju dve godine da si prevarena? - upitao je Darko.

- Ko želi da misli da sam ostavljena, nek misli. Iza leđa mi je radio i čuo se sigurno s njom dok je bio još sa mnom - rekla je Aneli.

- Da li te Asmin prevario ili te ostavio i onda krenuo u ljubavnu priču? - upitao je Darko.

- Ja smatram da sam prevarena. On je meni pisao i zvao me dok je bio u Majamiju, a pre toga me više puta ostavljao - rekla je Aneli.

- Da li ti je Stanija Dobrojević otela muža ili ne? - upitao je Darko.

- Ja nisam neko sa ulice, pa da on mene ostavlja i sad Stanija je svetica. Žena možda nije znala, nju ne krivim. Stojim pri svemu što sam tvrdila, znala je i objavljivali su snimke dok je bio u Majamiju. Ne zanima me ko će šta reći, znam da smo Nora i ja izbačene iz kuće kao dva zadnja kučeta. Ja sam otišla na mesec dana u Dubrovnika - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

