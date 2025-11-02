Šok preokret: Vanja u nikad boljim odnosima sa svim Kačavendinim neprijateljima, nastao muk u kući! (VIDEO)

Ko bi rekao?

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Saletu Luxu.

- Dečko je ovde totalno neprimetan i nije se uklopio ovde. Trenira boks, ovde nije mesto za taj trening. Evidentno je da kad ti neko pusti snmak da trebaš da staneš iza toga. Ja mu poznajem oca dok je živeo u hotelu i nije prirodno da budeš sa svima dobar. Ukoliko hoće da ide kući, šta je i ulazio? Zamerio sam mu što mi je devojku provukao, to nisam zaboravio. Što se tiče Jakšićke ne dopada mi se što je nabrojala pet momaka koji mu se sviđaju. Sačuvaću Aleksandru - rekao je Sale.

- Ti si ostavila na mene utisak da si ti top, znam odlično mišljenje na sve teme i mislim da si ozbiljan igrač. Mislim da nemaš dobro mišljenje o Mileni, pa si zbog toga krenula da igraš igricu sa Janjušem. Mislim da je namazana svim mogućim bojama i da odlično kapiraš sve. Što se tiče Mikija, mi imamo osnovnu komunikaciju i to je to. Danas smo popričali nešto malo na tremu i mislim da si čovek u godinama. Baviš se sportom, a trebaš da budeš jači u glavi. Trebaš nakon klipa da ustaneš i kažeš Kačavendi šta misliš o njoj. Mislim da si pao pod uticaj cele situacije, pa negde iz tog razloga. Poslaću tebe - rekla je Vanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić