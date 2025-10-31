AKTUELNO

Zadruga

Šok preokret: Alibaba postao Anelin veliki zaštitnk i počeo da je brani od zlih jezika, Janjuš mu se našao prvi na tapeti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko bi rekao?!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju priznanje Luke Vujovića da veruje Marku Janjuševiću Janjušu od početka u priču za prepiske s Aneli Ahmić . Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić.

- Nije istina da smo se dopisivali, ja sam samo videla da je on - rekla je Aneli.

- Bože me sačuvaj - rekao je Janjuš.

- Da li te on pitao za to? - upitao je Milan.

pročitajte još

Žena otišla u zaborav dok ja nisam došla: Aneli udarila Alibabi nikad jaču kontru i isprozivala Staniju, pa brutalno oblatila Luku! (VIDEO)

- Ne, sama sam mu rekla - rekla je Aneli.

- Luka je ceo život radio to da ide sa strane i priča svima. Luka nema pojma ni od koga je šta uzeo i tako dalje, on ne radi to namerno već je takav. Mene je samo začudilo što je ustao i rekao ono za majku obzirom da je on Biljanin miljenik - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pod prvi put mislim da je Luka iskren na ovom klipu. Ja tebe nikad ne bih slagao i poželeo ti nešto loše prvenstveno zbog Đoleta, čak ti i dobro mislim. Ti prosto sebi nećeš da priznaš za nešto što znaš da je tako. Dešavalo se svima nama, ali ovo je baš preterivanje i ima dosta situacija - rekao je Janjuš.

- Zašto tim upadom ti želiš da nametnes Luki da ga Aneli ne voli? - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Oni za mene nikada nisu bili zajedno: Aneli ponovo obrisala patos vezom Alibabe i Stanije, ismeva ih na sva usta! (VIDEO)

- Smešne su ti fore - rekla je Aneli.

- Bivši savetuje bivšu kako treba da se ponaša u vezi, zamisli. Ovo su smešne priče - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka hoće nas da ubedi da je to tako prosto - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

SKANDAL: Alibaba otkrio kako mu je Aneli ukrala iz kuće 35.000 EVRA dok je bio na letu za Majami, isplivali šok detalji! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba postao i Minin menstralni kalendar: Vodi računa o svakom njenom ciklusu, ona u šoku! (VIDEO)

Zadruga

Počeo da se hladi od Sanje?! Šok potez Marka Stefanovića, ovo od njega niko nije očekivao! (VIDEO)

Domaći

Šok preokret: Zorica Marković obelodanila taktiku Mine Vrbaški kojom će zavesti Asmina, otkrila da ima samo jedan krajnji cilj! (VIDEO)

Zadruga

Kakav preokret: Ena Čolić dodatno podgrejala sumnje da ona i Matora flertuju, ukućanima pala vilica od šoka! (VIDEO)

Zadruga

Šok i neverica: Luka pokušao da se sakrije i poljubi Jakšićku, kamere sve zabeležile! (VIDEO)