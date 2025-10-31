Šok preokret: Alibaba postao Anelin veliki zaštitnk i počeo da je brani od zlih jezika, Janjuš mu se našao prvi na tapeti! (VIDEO)

Ko bi rekao?!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju priznanje Luke Vujovića da veruje Marku Janjuševiću Janjušu od početka u priču za prepiske s Aneli Ahmić . Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić.

- Nije istina da smo se dopisivali, ja sam samo videla da je on - rekla je Aneli.

- Bože me sačuvaj - rekao je Janjuš.

- Da li te on pitao za to? - upitao je Milan.

- Ne, sama sam mu rekla - rekla je Aneli.

- Luka je ceo život radio to da ide sa strane i priča svima. Luka nema pojma ni od koga je šta uzeo i tako dalje, on ne radi to namerno već je takav. Mene je samo začudilo što je ustao i rekao ono za majku obzirom da je on Biljanin miljenik - rekao je Filip.

- Pod prvi put mislim da je Luka iskren na ovom klipu. Ja tebe nikad ne bih slagao i poželeo ti nešto loše prvenstveno zbog Đoleta, čak ti i dobro mislim. Ti prosto sebi nećeš da priznaš za nešto što znaš da je tako. Dešavalo se svima nama, ali ovo je baš preterivanje i ima dosta situacija - rekao je Janjuš.

- Zašto tim upadom ti želiš da nametnes Luki da ga Aneli ne voli? - upitao je Alibaba.

- Smešne su ti fore - rekla je Aneli.

- Bivši savetuje bivšu kako treba da se ponaša u vezi, zamisli. Ovo su smešne priče - rekao je Mića.

- Luka hoće nas da ubedi da je to tako prosto - rekao je Dača.

