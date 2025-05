Šok u Beloj kući: Kačavenda totalno obrnula ploču i nahvalila Enu Čolić, takmičarima ništa nije jasno! (VIDEO)

Ko bi rekao?!

Upravo su počele ''Nominacije'', a Ena Čolić i Jovan Pejić Peja imaće priliku da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Pejo, mislim da si ti jedan dobar i vaspitan momak. Mislim da si ti jedan korektan momak i da nisi imao loše namere. Zamerila sam ti što si pričao o svojoj majci i kumi, to ti nije trebalo. Imaš kratko pamćenje i olako pređeš neke uvrede, a to zameraš drugim ljudima. Ne možeš da zaboraviš kada ti se ovde neke stvari nabijaju na nos, a onda ti se isti ti hvale poznanstvom sa roditeljima. Nisi dorastao Eni i to stvarno mislim. Ena je počela užasno da me nervira u poslednje vreme, ali baš užasno. Ja smatram da si ti jedan interesantan lik i mislim da ćeš ući sledeće godine. Zameram ti kad kreneš da uvlačiš ljude spolja. Mnogo me smarate ti i Peja kada ustanete da pričate o vašem odnosu. Ja sam rekla da mrzim žene braću jer mi se od njih go*na jedu. Trebala si da ostaneš na sukobu sa Gastozom, a ne da uvlačiš Anđelu. Zameram ti što s ljudima koji su ti sr*li po glavu, spuštaš loptu. Čula sam da si sa Slađom pričala u prolazu i meni je to prestrašno. Ja te gotivim, bij svoje bitke i ja ću ostaviti tebe - rekla je Ena.

Autor: N.Panić