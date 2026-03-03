MANJA POTROŠNJA, VEĆA STABILNOST: Energetska efikasnost u službi javnog zdravlja

Donacija Zavodu za javno zdravlje Pančevo donosi značajnu uštedu električne energije

Zavod za javno zdravlje u Pančevu kroz donaciju koju je obezbedila Meridian fondacija unapredio je svoje kapacitete upotrebom savremenog aparata za optimizaciju potrošnje električne energije, čime je napravljen važan korak ka energetski efikasnijem iodrživijem radu laboratorija koje svakodnevno kontrolišu kvalitet vode, vazduha inamirnica u južnom Banatu.

Ova donacija Meridian fondacije ima višestruki značaj. Pored toga što doprinosi stabilnijem radu hemijskih i mikrobioloških laboratorija, donirani uređaj omogućava racionalniju potrošnju električne energije, smanjenje energetskih gubitaka i direktan doprinos zaštiti životne sredine.

Smanjena potrošnja električne energije podrazumeva i smanjenje emisije ugljen-dioksida i drugih štetnih gasova, što je posebno važno u industrijskim sredinama poput Pančeva.

Direktorka Zavoda, Prim. Dr. Ljiljana Lazić, ističe da je ova podrška stigla u pravom trenutku. Prema njenim rečima, laboratorije Zavoda troše značajne količine energije zbog kontinuiranog rada aparature, a modernizacija opreme omogućiće značajne uštede:

“Želela bih da zahvalim Meridian fondaciji na pomoći koju nam je obezbedila i kupovini uređaja koji su nam neophodni za rad, a koji se odnose na smanjenje potrošnje električne energije. S obzirom na to da se nalazimo u novoj zgradi i da nam je potrebna velika količina električne energije, ovi uređaji će nam pomoći kako bismo regulisali potrošnju”, rekla je gospođa Lazić.

Ova donacija Meridian fondacije je primer kako društveno odgovorne inicijative moguimati istovremeno ekološki i društveni efekat. Meridian fondacija će nastaviti da podržava projkete koji unapređuju zaštitu životne sredine i obezbeđuju energetsku efikasnost posebno u domenu javnog zdravlja.

Ova inicijativa je deo kontinuiranog ulaganja Meridianbet kompanije u održivi razvoj i unapređenje kvaliteta života u lokalnim zajednicama. Kao matična kuća Meridian fondacije, kompanija ostaje posvećena podršci projektima koji donose dugoročnu vrednost za građane Srbije.

Autor: S.M.