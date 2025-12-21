AKTUELNO

Društvo

OVO VAM GUTA STRUJU, A TREBA VAM PET MINUTA DA UŠTEDITE: Videćete promenu već na januarskim računima

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Tokom novogodišnjih praznika potrošnja električne energije tradicionalno raste, što se često odrazi i na januarske račune, a mnogi ne znaju cake za dodatnu uštedu.

I dok se najveća pažnja posvećuje grejanju i prazničnoj rasveti, značajan deo potrošnje dolazi od uređaja koji troše struju čak i kada nisu u upotrebi. Stručnjaci upozoravaju da se jednostavnim isključivanjem pojedinih aparata može ostvariti primetna ušteda.

Nevidljivi potrošači

Televizori, set-top boks uređaji, igraće konzole i audio-oprema nastavljaju da troše električnu energiju i kada su isključeni daljinskim upravljačem. Njihovo potpuno isključivanje iz utičnice ili korišćenje produžnih kablova sa prekidačem može smanjiti nepotrebnu potrošnju.

Punjači za mobilne telefone, tablete i laptopove, ukoliko ostanu u utičnici, troše struju i kada nijedan uređaj nije priključen. Iako je pojedinačna potrošnja mala, na duži rok ona se sabira i utiče na ukupni račun.

Računari i kancelarijska oprema

Stoni računari, monitori i štampači često ostaju u režimu pripravnosti. Preporuka je da se ovi uređaji u potpunosti isključe, naročito tokom praznika kada se ne koriste.

Kuhinjski aparati sa digitalnim ekranima


Mikrotalasne pećnice, aparati za kafu i drugi uređaji sa displejima konstantno troše energiju zbog sata i signalnih lampica. Ukoliko nisu neophodni tokom večeri, njihovo isključivanje može dodatno doprineti uštedi.

Praznična rasveta

Novogodišnje lampice daju poseban ugođaj, ali se savetuje da se ne ostavljaju uključene tokom cele noći. Korišćenje tajmera ili njihovo gašenje pre odlaska na spavanje smatra se racionalnim rešenjem.

Autor: D.Bošković

#Nova godina

#Račun

#Struja

#januar

#ušteda

POVEZANE VESTI

Društvo

NA BOJLERU MOŽETE ZNAČAJNO DA UŠTEDITE: Svi greše kad ovo rade, a postoji jedna caka koja može da vam umanji račun za struju

Društvo

POČEO NOVI CIKLUS AKCIJE 'STRUJU ŠTEDI DA HUMANOST VIŠE VREDI': Fiat 500 hibrid čeka najsrećnijeg štedišu!

Društvo

POSTOJI CAKA DA UŠTEDITE NA RAČUNIMA ZA STRUJU! Svakog meseca možete manje da platite, a razlika uopšte nije beznačajna - Ovo su koraci

Društvo

OBRATITE PAŽNJU! Ovi uređaji 'isisavaju' struju: Godišnje vam mogu 'pojesti' i do 180 evra iz džepa

Društvo

Slede pakleno vrući dani: Ako želite da koristite klimu, a da ne povećate račun za struju, postoji rešenje!

Društvo

Ovako možete da ostvarite popust na računima za struju svakog meseca! Ušteda nije mala: Ovo je detaljno objašnjenje